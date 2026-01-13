Robinson veranstaltet vom 22. bis 29. August 2026 die für Gäste des Soma Bay kostenfreie Eventwoche Longevity Moments. Das neue Format vermittelt wissenschaftlich fundierte Inhalte zu Gesundheit und Vitalität im Rahmen eines Cluburlaubs und richtet sich an Gäste, die Prävention, Fitness und bewusstes Leben in ihren Aufenthalt integrieren möchten.

Wissenschaft trifft Cluburlaub

Das Programm wurde von Dr. Gunda Slomka, promovierte Biologin, Sportwissenschaftlerin und Pionierin der Faszienforschung, konzipiert. Gemeinsam mit Fachleuten aus Neurologie, Sportmedizin und Functional Training werden Inhalte zu Zellgesundheit, Biohacking und Langlebigkeit vermittelt. Ergänzt werden die theoretischen Einheiten durch praktische Angebote wie Yoga, Breathwork, Cardio Move, Cycling und eine spezielle Detox-Küche. „Longevity ist mehr als ein Lifestyle-Thema. Es steht für eine neue Qualität des Reisens, bei der Tiefgang und Erholung zusammenfinden“, sagt Dirk Stresing, Head of Events bei Robinson. „Mit Longevity Moments schaffen wir ein Format, das Wissen, Inspiration und Erlebnis vereint.“

Pilotclub für die neue Eventwoche



Der Soma Bay am Roten Meer bietet mit seinen Sport- und Wellnessbereichen die Rahmenbedingungen für die Eventwoche. Clubdirektor Robert Schmiel betont: „Longevity bedeutet, bewusst zu leben und die eigene Gesundheit aktiv zu gestalten. Soma Bay verbindet Bewegung, Regeneration und Genuss in einer geeigneten Umgebung. Wir freuen uns, als Pilotclub die Eventwoche umzusetzen.“

Teilnahme und Kosten: Sieben Nächte im Soma Bay kosten mit Flug ab Wien ab 1.799 EUR p.P. im DZ mit Vollpension. Die Teilnahme an Longevity Moments ist für Clubgäste kostenfrei. Die Anmeldung für einzelne Kurse erfolgt flexibel vor Ort über die Robinson App. (red)