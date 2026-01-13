Korean Air eröffnet renovierte Prestige East Lounge in Incheon

Korean Air hat heute, am 13. Jänner 2026, seine renovierte Prestige East (Left) Lounge im Terminal 2 des internationalen Flughafens Incheon vorgestellt. Die offizielle Eröffnung folgt am 14. Jänner. Die Lounge erstreckt sich über 1.553 m² und bietet 192 Sitzplätze sowie ein Buffet mit Live-Kochstationen, verschiedene Essbereiche, eine Bar und Duschen. Die Lounge befindet sich im vierten Stock gegenüber Gate 253, und ihre Wiedereröffnung ist Teil einer umfassenden Erweiterung des Terminal 2 zur Integration mit Asiana Airlines. Bereits im August 2025 wurden die Prestige East (Right) Lounge, der Miler Club und zwei Prestige Garden Lounges eröffnet.

Neue Erlebnisbereiche

Die Lounge bietet über die üblichen Annehmlichkeiten hinaus auch neue interaktive Einrichtungen. Dazu gehört die Ramyeon-Library, eine Selbstbedienungsstation, an der PassagierInnen ihre eigenen Instant-Nudeln mit gewählten Toppings zubereiten können. Im Cooking Studio L'atelier, das in Zusammenarbeit mit Köchen des Grand Hyatt Incheon betrieben wird, werden Kurse wie die Herstellung von Schokoladenrinde angeboten, die vor Ort gebucht werden können. Ergänzt wird das Angebot durch den Arcade Room, einen Unterhaltungsbereich mit Fotokabinen, Greifautomaten, Airhockey und Autorennspielen, der insbesondere jüngere Reisende und Familien anspricht.

Verbesserungen im digitalen Service

Korean Air hat auch IT-gestützte Funktionen in den Lounge-Betrieb integriert. PassagierInnen können über die Website oder die mobile App Plätze reservieren; First- und Prestige-Class-Passagiere sowie SkyTeam Elite Plus-Mitglieder haben dabei Vorrang und benötigen keine Reservierung. Zusätzlich zeigt eine digitale Plattform die aktuelle Auslastung der Lounge in Echtzeit an, sodass weniger frequentierte Bereiche gezielt ausgewählt werden können. Vor Ort informiert ein mobiles System die PassagierInnen, wenn während Stoßzeiten wieder Plätze verfügbar werden. (red)