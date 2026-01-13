Mein Schiff: 3D-Rundgänge durch InTUItion-Suiten

Mit der InTUItion-Schiffsklasse hat TUI Cruises eine neue Schiffsgeneration innerhalb der Mein Schiff Flotte eingeführt. Ziel davon ist es laut Unternehmen, „ein Kreuzfahrterlebnis zu schaffen, das auf Raum, Licht und die Nähe zum Meer ausgerichtet ist“. Nach der Indienststellung der Mein Schiff Relax wird das Konzept mit dem Schwesterschiff Mein Schiff Flow fortgesetzt, das derzeit in der Fincantieri Werft im italienischen Monfalcone gebaut wird.

Suiten-Kategorien und Ausstattung

Ein zentrales Element des Gesamtkonzepts ist der Suitenbereich. TUI Cruises setzt dabei auf „Großzügigkeit, Helligkeit und ein vom Meer inspiriertes Farbkonzept“. Die InTUItion-Schiffsklasse verfügt über fünf Suiten-Kategorien – von Junior Suiten bis zu zwei Großen Freiheit Suiten. Die Großen Freiheit Suiten bieten auf rund 88m², verteilt über zwei Decks, private Veranden, separate Schlafbereiche, zwei Badezimmer sowie eine eigene Infrarot-Sauna. Großflächige Fensterfronten sorgen für Tageslicht und freie Sicht auf das Meer.

Exklusive Bereiche für Suiten-Gäste

Für Suiten-Gästs stehen zudem eigene Bereiche zur Verfügung, darunter ein Suiten-Sonnendeck auf Deck 16. Dieses ist mit Whirlpool, Lounge-Möbeln, Sonnenliegen und einem Flachwasserbecken ausgestattet. Im gastronomischen Bereich sind zwei Restaurants ausschließlich Suiten-GästInnen vorbehalten. Das X-Coast auf Deck 6 ist ganztägig geöffnet und über die X-Lounge auf Deck 7 erreichbar. Das X-View Restaurant auf Deck 16 verfügt über Innen- und Außenbereiche sowie eine großflächige Fensterfront. Am Abend wird dort ein mediterranes Menü angeboten, das von Theodor Falser kuratiert wurde.

Digitale Besichtigung

Bereits vor der Reise können sich InteressentInnen ein Bild von den Suiten und exklusiven Bereichen machen. Über digitale 3D-Rundgänge lassen sich ausgewählte Bereiche virtuell erkunden. Ein KI-Avatar begleitet dabei durch die Räume und vermittelt Informationen zu Ausstattung, Raumaufteilung und Ausblicken. Dieses Angebot steht für die Mein Schiff Relax und die Mein Schiff Flow zur Verfügung.

Weitere Informationen sowie ein Video-Rundgang zu den Suiten der InTUItion-Schiffsklasse gibt es unter: www.meinschiff.com/de/intuition-suiten (red)