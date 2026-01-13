tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

AUA setzt Iran-Flüge vorerst bis 21. Jänner aus


AUA-Flotte am Flughafen Wien
Austrian Airlines stoppt aus Sicherheitsgründen vorerst alle Flüge von und nach Teheran. Die weitere Entwicklung wird laufend bewertet.

Angesichts der aktuellen Lage im Iran mit anhaltenden Massenprotesten in Teheran und weiteren Städten hat Austrian Airlines (AUA) ihre Flugverbindungen in die Islamische Republik vorübergehend ausgesetzt. Die Maßnahme gilt nun bis inklusive 21. Jänner. Ursprünglich war der Flugstopp nur bis inklusive Montag vorgesehen. Ob der Flugbetrieb nach dem 21. Jänner wieder aufgenommen werden kann, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Eine entsprechende Information werde laut AUA gesondert kommuniziert.

Sicherheitslage im Blick

In einem Statement gegenüber der APA betonte Austrian Airlines, dass die interne Security-Abteilung rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Konzernsicherheit sowie mit den zuständigen Sicherheitsbehörden stehe. Die Entwicklungen im Iran und in der gesamten Region würden kontinuierlich und engmaschig beobachtet und bewertet. Der temporäre Flugstopp erfolgt nach Angaben der Airline ausschließlich aus Sicherheitsgründen. Weitere Details zum weiteren Vorgehen wurden nicht genannt. (APA / red)

  aua, austian airlines, flug, flugstopp, aussetzung, teheran, iran

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
14 Januar 2026

14:39
Mandarin Oriental eröffnet erstes Hotel auf Mallorca
14:20
Lifecard-Travel-Assistance erneut Testsieger bei Reiseversicherern
12:30
Air France bietet Sondertarife für ausgewählte Ziele
11:54
ÖBB Rail Tours: Ganzjahres-Katalog "Bahnreise Inspirationen 2026"
11:20
Costa bietet All Inclusive-Angebote zum Jahresstart
10:25
Austrian Airlines führt kostenloses Highspeed-Internet ein

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.