AUA setzt Iran-Flüge vorerst bis 21. Jänner aus

Angesichts der aktuellen Lage im Iran mit anhaltenden Massenprotesten in Teheran und weiteren Städten hat Austrian Airlines (AUA) ihre Flugverbindungen in die Islamische Republik vorübergehend ausgesetzt. Die Maßnahme gilt nun bis inklusive 21. Jänner. Ursprünglich war der Flugstopp nur bis inklusive Montag vorgesehen. Ob der Flugbetrieb nach dem 21. Jänner wieder aufgenommen werden kann, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Eine entsprechende Information werde laut AUA gesondert kommuniziert.

Sicherheitslage im Blick

In einem Statement gegenüber der APA betonte Austrian Airlines, dass die interne Security-Abteilung rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Konzernsicherheit sowie mit den zuständigen Sicherheitsbehörden stehe. Die Entwicklungen im Iran und in der gesamten Region würden kontinuierlich und engmaschig beobachtet und bewertet. Der temporäre Flugstopp erfolgt nach Angaben der Airline ausschließlich aus Sicherheitsgründen. Weitere Details zum weiteren Vorgehen wurden nicht genannt. (APA / red)