Flughafen Wien stellt Betrieb wegen Glatteises vorübergehend ein

"Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11.00 Uhr so anhalten wird", teilte Sprecher Peter Kleemann in der Früh auf Anfrage mit. Grund dafür: auf dem gesamten Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten habe sich "eine dicke Eisschicht gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert", erläuterte Kleemann. Der Winterdienst auf dem Airport sei "seit den Nachtstunden voll im Einsatz". Es werde intensiv daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder zu ermöglichen, sagte der Sprecher. An Reisende erging der Rat, sich bei ihren Airlines "über den Status gebuchter Flüge zu informieren. Sind Flüge abgesagt, ersuchen wir Passagiere, nicht zum Airport zu kommen".

AUA-Flüge umgeleitet

Austrian Airlines informierten, dass der Flug OS08 von Bangkok nach Wien und der Flug OS38 Newark-Wien witterungsbedingt nach München ausweichen mussten und die betroffenen Fluggäste entsprechend umgebucht würden. Der Flug OS42 von Washington nach Wien muss nach Graz verlegt werden.

"Im Laufe des Tages wird es aus derzeitiger Sicht zu weiteren Umleitungen und Streichungen kommen", so die AUA. Der gefrierende Regen sorgte im Osten für Glatteis und damit für Beeinträchtigungen im Verkehr. In Niederösterreich waren die Feuerwehren in allen Landesteilen stark gefordert. Seit Montag, 18.00 Uhr, wurden insgesamt rund 70 Fahrzeugbergungen gezählt, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando auf Anfrage mit.

ÖBB gibt Reisewarnung

Auch bei den ÖBB gab es eine Reisewarnung. Nicht dringende Reisen sollen verschoben werden. Es kam zu zahlreichen Streckenunterbrechungen und Ausfällen. Zwischen dem Wiener Hauptbahnhof und dem Flughafen sind bis voraussichtlich 13.00 keine Fahrten möglich. Nicht betroffen davon seien aber die S-Bahn und der City Airport Train (CAT). ÖBB-Fahrausweise werden von den Wiener Linien bis 13.00 Uhr anerkannt. Züge auf der Südstrecke zwischen Wien und Graz enden und starten nicht am Wiener Hauptbahnhof, sondern in Wien-Meidling.

Die Zugbindung bei allen nationalen Tickets mit Kaufdatum bis Montag wurde für den Zeitraum bis zum (heutigen) Dienstag aufgehoben. Diese Fahrscheine können auch erstattet werden. Für Tickets für Reisen in Nachtreisezügen innerhalb Österreichs ist neben der Erstattung auch eine Umbuchung für Fahrten bis 31. Jänner möglich, informierte die Bahn.

Salzstreuverbot aufgehoben

In Wien wurde aufgrund des Glatteises das grundsätzlich geltende Salzstreuverbot aufgehoben. Bis 12.00 Uhr darf Salz gestreut werden, teilte die Straßenreinigung (MA 48) mit. Bei der Berufsrettung Wien wurden bis Dienstagvormittag "vereinzelt Einsätze wegen gestürzter Personen" verzeichnet, sagte Sprecher Andreas Huber. Bisher "kein erhöhtes Einsatzaufkommen" gab es unterdessen bei der Berufsfeuerwehr Wien. "Es hat sich offenbar jeder gut auf die Verhältnisse eingestellt", sagte Sprecher Jürgen Figerl. Die Situation werde aber genau beobachtet, versicherte er. (APA / red)