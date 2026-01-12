| news | schiff
Wave Season bei HX Expeditions
HX Expeditions gewährt in der aktuellen Wave-Saison Preisnachlässe und Zusatzleistungen auf ausgewählte Reisen in Regionen wie Antarktis, Arktis, Galápagos und Alaska.
HX Expeditions begeht in der laufenden Wave Season sein 130-jähriges Bestehen und hat aus diesem Anlass eine zeitlich befristete Jubiläumskampagne gestartet. Das Angebot gilt bis 23. März 2026 und umfasst Preisnachlässe auf ausgewählte Expeditionsreisen sowie zusätzliche Vorteile für Neu- und BestandskundInnen.
Ermäßigungen und weitere Vorteile
Im Rahmen der Aktion werden auf ausgewählten Routen folgende Ermäßigungen gewährt: bis zu 25% auf Reisen zu den Galápagos-Inseln, bis zu 15% auf Expeditionen in die Antarktis, nach Grönland, Norwegen und durch die Nordwest-Passage sowie bis zu 10% auf ausgewählte Routen nach Alaska und Spitzbergen. Die Angebote gelten für alle Kabinenkategorien.
Ergänzend sieht die Kampagne zusätzliche Buchungsvorteile vor. NeukundInnen erhalten – je nach Destination – entweder ein Bordguthaben in Höhe von 250 EUR pro Person für Landausflüge und ausgewählte Leistungen an Bord oder einen entsprechenden Preisnachlass. Wiederkehrende Gäste profitieren von einem zusätzlichen Treuerabatt von 5% auf den Reisepreis.
Ausgewählte Routen und Expeditionsziele
Zu den im Rahmen der Kampagne hervorgehobenen Reisen zählt unter anderem eine neue achttägige Expedition in arktisches Norwegen ab Jännerr 2026. Die Route führt nördlich des Polarkreises und kombiniert Naturerlebnisse mit Aktivitäten wie Schneeschuhwanderungen, Begegnungen mit lokalen Gastgebern sowie Wellness-Angeboten in arktischer Umgebung.
Ebenfalls Teil der Aktion sind unter anderem zehntägige Expeditionen zu den Galápagos-Inseln, die den Fokus auf Naturbeobachtungen und die besondere Biodiversität des Archipels legen, sowie fünfzehntägige Antarktis-Reisen mit Tierbeobachtungen und Landgängen in polaren Regionen. Weitere Informationen sowie eine vollständige Übersicht aller Routen finden sich auf der Wave-Kampagnen-Seite von HX Expeditions. (red)
