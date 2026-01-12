| news | schulung » reisebuero
Einladung zum Workshop "Entdecke Slowenien" in Linz
Der Workshop "Entdecke Slowenien" findet am 12. Februar 2026 in Linz statt und bietet Einblicke in die vielfältige Destination.
Das Slowenische Tourismusbüro lädt am 12. Februar 2026 ab 16:00 Uhr zum Workshop „Entdecke Slowenien“ ein. Die Veranstaltung findet im Courtyard by Marriott, Europaplatz 2, 4020 Linz, statt.
Informieren und austauschen
Im Rahmen des Workshops erhalten Teilnehmende Informationen über Slowenien als vielfältige Reisedestination, neue Perspektiven auf die Region sowie praxisnahe Anregungen für den beruflichen Alltag. Abgerundet wird der Abend durch kulinarische Köstlichkeiten und ausgewählte slowenische Weine sowie die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre persönlich mit PartnerInnen aus Slowenien auszutauschen.
Eckdaten & Anmeldung:
- Datum: Donnerstag, 12. Februar 2026
- Uhrzeit: ab 16:00 Uhr
- Location: Courtyard by Marriott, Europaplatz 2, 4020 Linz
Anmeldung: bis spätestens Freitag, den 30. Jänner 2026, per Mail an slowenien.at@slovenia.info (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
