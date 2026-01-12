tip

Einladung zum Workshop "Entdecke Slowenien" in Linz


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Der Workshop "Entdecke Slowenien" findet am 12. Februar 2026 in Linz statt und bietet Einblicke in die vielfältige Destination.

Das Slowenische Tourismusbüro lädt am 12. Februar 2026 ab 16:00 Uhr zum Workshop „Entdecke Slowenien“ ein. Die Veranstaltung findet im Courtyard by Marriott, Europaplatz 2, 4020 Linz, statt.

Informieren und austauschen 

Im Rahmen des Workshops erhalten Teilnehmende Informationen über Slowenien als vielfältige Reisedestination, neue Perspektiven auf die Region sowie praxisnahe Anregungen für den beruflichen Alltag. Abgerundet wird der Abend durch kulinarische Köstlichkeiten und ausgewählte slowenische Weine sowie die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre persönlich mit PartnerInnen aus Slowenien auszutauschen. 

Eckdaten & Anmeldung:

  • Datum: Donnerstag, 12. Februar 2026
  • Uhrzeit: ab 16:00 Uhr
  • Location: Courtyard by Marriott, Europaplatz 2, 4020 Linz

Anmeldung: bis spätestens Freitag, den 30. Jänner 2026, per Mail an slowenien.at@slovenia.info (red)

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

