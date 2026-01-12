Das Slowenische Tourismusbüro lädt am 12. Februar 2026 ab 16:00 Uhr zum Workshop „Entdecke Slowenien“ ein. Die Veranstaltung findet im Courtyard by Marriott, Europaplatz 2, 4020 Linz, statt.

Informieren und austauschen

Im Rahmen des Workshops erhalten Teilnehmende Informationen über Slowenien als vielfältige Reisedestination, neue Perspektiven auf die Region sowie praxisnahe Anregungen für den beruflichen Alltag. Abgerundet wird der Abend durch kulinarische Köstlichkeiten und ausgewählte slowenische Weine sowie die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre persönlich mit PartnerInnen aus Slowenien auszutauschen.

Eckdaten & Anmeldung:

Datum: Donnerstag, 12. Februar 2026

Donnerstag, 12. Februar 2026 Uhrzeit: ab 16:00 Uhr

ab 16:00 Uhr Location: Courtyard by Marriott, Europaplatz 2, 4020 Linz

Anmeldung: bis spätestens Freitag, den 30. Jänner 2026, per Mail an slowenien.at@slovenia.info (red)