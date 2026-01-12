| news | veranstalter » destination
Marco Polo bietet Gruppen-Reise nach Angola
Der Veranstalter für Erlebnis- und Entdeckerreisen hat eine neue 13-tägige Tour durch das afrikanische Trendziel Angola im Portfolio.
Das Land im Südwesten Afrikas ist nicht nur das Partnerland der Tourismusmesse CMT in Stuttgart, die am 17. Jänner beginnt, sondern auch Gastland der ITB in Berlin Anfang März. Zugleich nehmen Reiseveranstalter Angola in ihr Angebot. So hat auch Marco Polo eine neue Entdeckereise in der Mini-Gruppe aufgelegt, dessen Titel Programm ist: „Angola – das unentdeckte Juwel Afrikas“.
Route und Highlights
Die Reise führt in gut zwei Wochen von der Hauptstadt Luanda, über das Hochland des Südens durch die Weite der Namib-Wüste bis zu den Stränden am Atlantik. Zu den Natur-Highlights der Reise zählen beispielsweise die spektakulären Kalandula-Wasserfälle, die zweitgrößten Afrikas, sowie der Iona-Nationalpark. In der Mini-Gruppe mit maximal zwölf TeilnehmerInnen kommen die Marco Polo Gäste aber auch dem Leben der Angolaner besonders nahe. So werden sie unterwegs auch traditionellen Völkern, etwa dem Volk der Ngendelengo, begegnen. Ebenfalls vorgesehen: Badetage in einem Resort an der Cabo-Ledo-Küste, die um weitere Tage verlängert werden können.
Reisepreis und weitere Informationen: Im Reisepreis ab 4.895 EUR p.P. inbegriffen sind Lufthansa-Linienflüge ab Frankfurt bis Luanda und retour, Inlandsflüge, die Bahnanreise zum/vom Abflugsort in der 2. Klasse, Englisch sprechende Marco Polo Reiseleitung, Rundreise sowie die Hotelübernachtungen im Doppelzimmer. Der erste buchbare Termin findet vom 16. bis 28. April statt - fünf weitere Termine sind bis Dezember 2026 im Programm.
Weitere Informationen unter: www.marco-polo-reisen.com (red)
