Austrian Airlines bietet „Red Monday“-Flugangebote

Im Rahmen der neuen Aktion werden ab sofort an jedem Montag im Jänner Flüge zu ausgewählten Destinationen mit speziellen Angebotspreisen veröffentlicht. Die Buchung der Flüge ist jeweils für die gesamte Woche möglich.

Ziele und Buchung

Für den Start der Aktion können Flüge nach Sofia, Mailand, Barcelona, Larnaka, Varna und Thessaloniki ab 97 EUR im Economy Light Tarif für Hin- und Rückflug gebucht werden. Die Angebote gelten ausschließlich für ausgewählte Strecken und nur solange der Vorrat reicht. Weitere Angebote werden an den Montagen 19. und 26. Jänner 2026 veröffentlicht. Auch diese Flüge können jeweils für die gesamte Woche gebucht werden und gelten für das erste Quartal 2026.

Die Angebote werden über die Website www.austrian.com/at/de/local-page/red-monday kommuniziert und sind dort direkt buchbar. (red)