tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Austrian Airlines bietet „Red Monday“-Flugangebote


AUA
Ab heute veröffentlicht Austrian Airlines an jedem Montag im Jänner spezielle Flugangebote für das erste Quartal. 

Im Rahmen der neuen Aktion werden ab sofort an jedem Montag im Jänner Flüge zu ausgewählten Destinationen mit speziellen Angebotspreisen veröffentlicht. Die Buchung der Flüge ist jeweils für die gesamte Woche möglich.

Ziele und Buchung

Für den Start der Aktion können Flüge nach Sofia, Mailand, Barcelona, Larnaka, Varna und Thessaloniki ab 97 EUR im Economy Light Tarif für Hin- und Rückflug gebucht werden. Die Angebote gelten ausschließlich für ausgewählte Strecken und nur solange der Vorrat reicht. Weitere Angebote werden an den Montagen 19. und 26. Jänner 2026 veröffentlicht. Auch diese Flüge können jeweils für die gesamte Woche gebucht werden und gelten für das erste Quartal 2026.

Die Angebote werden über die Website www.austrian.com/at/de/local-page/red-monday kommuniziert und sind dort direkt buchbar. (red)

  aua, austrian airlines, flug, flugbuchung, red monday

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
12 Januar 2026

16:39
Wave Season bei HX Expeditions
16:07
DRV prognostiziert steigende Reiseausgaben 2026
15:13
Einladung zum Workshop "Entdecke Slowenien" in Linz
14:25
Marco Polo bietet Gruppen-Reise nach Angola
13:55
Austrian Airlines bietet „Red Monday“-Flugangebote
12:32
Celebrity Cruises startet neues Incentive für Reisebüros
12:08
Ethiopian Airlines: Baustart für Großflughafen in Äthiopien
11:19
Holland America Line lanciert Have It All Plus-Angebote

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.