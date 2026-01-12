Celebrity Cruises startet neues Incentive für Reisebüros

Mit dem neuen DACH-Incentive „The Big One“ haben 37 ReisebüromitarbeiterInnen plus Begleitperson die Chance eine Kreuzfahrt von Lissabon nach Southampton an Bord der Celebrity Apex zu gewinnen. Die Aktion läuft ab sofort bis zum 2. März 2026. Die Vergabe der Plätze erfolgt über unterschiedliche Buchungsanreize und Aktionen während der WAVE-Saison, unter anderem über das Vertriebspartnerportal Celebrity Central sowie über die deutschsprachige Community-Plattform CelebrityExpi. Zusätzlich sind sogenannte Wildcards vorgesehen.

Verkaufen und gewinnen

Zentraler Bestandteil des Incentives ist natürlich der Verkauf von Kreuzfahrten: Agents können zwischen dem 12. Jänner und dem 2. März 2026 gebuchte Celebrity Cruises-Reisen in ein Gewinnspielformular auf Celebrity Central eintragen. Die Eintragung ist bis spätestens 6. März 2026 möglich. Jede eingetragene Buchung wird berücksichtigt, Buchungen für Abfahrten im Jahr 2026 zählen doppelt.

Der Gewinn beinhaltet eine Übernachtung vor der Kreuzfahrt in Lissabon am 4. Mai, sowie die dreitägige All-inclusive-Kreuzfahrt mit der Celebrity Apex vom 5. bis 8. Mai 2026 von Lissabon nach Southampton inklusive Mahlzeiten, Getränken, WLAN und einem Reisekostenzuschuss für Flüge in Höhe von 150 EUR. Unterkunft und Verpflegung an Bord sind auch für eine Begleitperson des Gewinners inklusive. Darüber hinaus erwarten die Gewinner exklusive Überraschungen an Bord.

Begleitende Verkaufsaktionen

Parallel zum Incentive-Programm führt Celebrity Cruises im Rahmen der aktuellen WAVE-Saison mehrere Verkaufsaktionen durch. KundInnen, die bis zum 2. März 2026 eine Kreuzfahrt mit Abfahrten bis 30. April 2028 buchen, erhalten beispielsweise eine Ermäßigung für die zweite Person von mindestens 60% auf den Kreuzfahrtpreis. Zusätzlich sind Preisnachlässe von bis zu 600 EUR pro Kabine möglich. Für Europa-Kreuzfahrten zwischen 1. Mai und 31. Dezember 2026 wird zudem ein reduziertes All Included-Paket zu 60 EUR pro Tag angeboten, das ein Getränkepaket und ein Internetpaket umfasst.

Neues Verkaufshandbuch erschienen

Zur Unterstützung der VertriebspartnerInnen stellt Celebrity Cruises außerdem einen neuen, 16-seitigen Selling Guide sowie Schulungs-Webinare und weitere Vertriebstools über das Partnerportal Celebrity Central zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Incentive unter: www.celebritycentral.co (red)