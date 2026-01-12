tip

Ethiopian Airlines: Baustart für Großflughafen in Äthiopien


Ethiopian Airlines 787
In der äthiopischen Stadt Bishoftu entsteht ein neuer internationaler Flughafen mit einer geplanten Kapazität von 110 Mio. PassagierInnen pro Jahr. Die Fertigstellung ist für 2030 vorgesehen.

Ethiopian Airlines hat am Samstag mit dem Bau eines neuen internationalen Flughafens in der äthiopischen Stadt Bishoftu begonnen. Der Standort liegt rund 45km südöstlich von Addis Abeba und ist nach Angaben der äthiopischen Regierung als größter Flughafen Afrikas geplant. Die Gesamtinvestition belaufe sich auf 12,5 Mrd. USD, was rund 10,64 Mrd. EUR entspriche. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für das Jahr 2030 vorgesehen.

Geplante Kapazitäten und Infrastruktur

Der Flughafen in Bishoftu ist mit vier Start- und Landebahnen geplant. Zusätzlich ist eine Abstellkapazität für bis zu 270 Flugzeuge vorgesehen. Nach offiziellen Angaben soll der neue Standort für bis zu 110 Mio. PassagierInnen pro Jahr ausgelegt sein und damit mehr als das Vierfache der bisherigen Kapazität des bestehenden Hauptflughafens erreichen.

Planung und Finanzierung

Mit der Planung des Flughafens wurde die staatliche Fluggesellschaft Ethiopian Airlines beauftragt. Nach Angaben des für Infrastruktur zuständigen Direktors Abraham Tesfaye übernimmt die Airline rund 30% der Projektkosten. Die übrige Finanzierung soll über externe Kreditgeber erfolgen. Für die Erdarbeiten, die innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden sollen, seien bereits 610 Mio. USD bereitgestellt worden. Zu den bekannten Geldgebern zählt unter anderem die Afrikanische Entwicklungsbank. Darüber hinaus hätten laut Tesfaye Kreditgeber aus dem Nahen Osten, Europa, China und den USA Interesse an einer Finanzierungsbeteiligung bekundet. (APA / red) 

