Holland America Line lanciert Have It All Plus-Angebote

Für das Reisejahr 2026/27 hat Holland America Line eine zeitlich begrenzte Angebotsphase für ausgewählte Kreuzfahrten angekündigt. Die Aktion umfasst zusätzliche Inklusivleistungen und Buchungsvorteile auf mehr als 500 Abfahrten - darunter Balkon-Upgrades, Bord- und Landausflugsguthaben, ermäßigten Tarifen für Kinder sowie weiteren Extras. Grundlage der Angebote ist der bestehende Have It All Tarif.

Zusätzliche Leistungen

Bei Buchung ausgewählter Kreuzfahrten sind – vorbehaltlich Verfügbarkeit – kostenlose Kabinen-Upgrades in eine höhere Kategorie vorgesehen. Für Kinder bis einschließlich 18 Jahre, die als dritte oder vierte Person in derselben Kabine reisen, gelten auf bestimmten Abfahrten 2026 und 2027 reduzierte Tarife. Zusätzlich wird bei Buchung bis einschließlich 31. Jänner ein Bordguthaben pro Kabine gewährt. Die Höhe richtet sich nach der Dauer der Kreuzfahrt und beträgt beispielsweise 200 USD bei Reisen von sechs bis neun Nächten, 300 USD bei Alaska Cruisetours sowie bei Kreuzfahrten von zehn bis 20 Nächten. Dieses Guthaben kann sowohl für Leistungen an Bord als auch an Land verwendet werden.

Alaska-Bonus: Für Alaska-Reisen erhalten KundInnen bei Buchung bis Ende Jänner zusätzlich ein explizites Landausflugsguthaben von bis zu 200 USD pro Kabine bei Verwendung des Promotionscodes #1ALASKA26 .

Standardleistungsumfang im Have It All-Tarif

Der Have It All Tarif beinhaltet standardmäßig fünf Premium-Leistungen. Dazu zählen ein Landausflugsguthaben in Abhängigkeit von der Reisedauer, ein Getränke-Paket, ein oder mehrere Abendessen in Spezialitätenrestaurants, ein Internet-Paket sowie vorausbezahltes Crew-Trinkgeld. Das Have It All Plus Angebot ergänzt diese Leistungen um Kabinen-Upgrade, Kinderermäßigung und zusätzliches Bordguthaben.

Routen und ausgewählte Abfahrten

Die “Have it all Plus"-Aktion umfasst Kreuzfahrten in verschiedene Regionen, darunter Alaska, Europa, Kanada & Neuengland, Australien & Neuseeland, Südamerika & Antarktis, Mexiko, der Panamakanal, Hawaii, der Südpazifik, Asien sowie die US-Westküste. Auch kombinierte Alaska Cruisetours mit zusätzlichen Landprogrammen, etwa nach Denali oder in den Yukon, sind Teil des Angebots.

Reisebeispiele:

7-Nächte Alaska Explorer mit Noordam, Abfahrt 5. Juli 2026, ab 1.809 EUR

10-Nächte Alaska Denali Cruisetour mit Nieuw Amsterdam, Abfahrt 28. Juni 2026, ab 2.919 EUR

14-Nächte Isländische Fjorde mit Schottland – Collectors’ Voyage mit Rotterdam, Abfahrt 7. Juni 2026, ab 2.999 EUR

(red)