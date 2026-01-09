| news | schiff » vertrieb
Cunard: Neue Konditionen für umsatzstarke Partner
Cunard ändert die Provisionsregelung für Mitgliedsbüros des Inner Circle Clubs (ICC). Damit wolle die Reederei ein Zeichen für die Wertschätzung seiner umsatzstärksten Vertriebspartner setzen. Die Neuerungen würden den Einstieg einfacher machen und noch attraktivere Konditionen sowie exklusive Vorteile für Reisebüros bieten, so Cunard.
Bei Cunard lohne sich jede Buchung: Reisebüros erhalten grundsätzlich 10% Basisprovision ab der ersten getätigten Buchung, auch ohne ICC-Mitgliedschaft. Wer jedoch mehr möchte, finde im Inner Circle Club weit mehr als ein klassisches Provisionsmodell: Er ist ein exklusives Netzwerk für Top-Agenturen. Die Mitgliedschaft startet ab einem Jahresumsatz von 120.000 EUR. Je nach Status – Silber, Gold, Platin oder Diamant – steigt die Basisprovision von 13% auf bis zu16 %.
Zahlreiche Benefits
Mit dem Erreichen des ICC-Status würden Partner zusätzlich von weiteren Benefits wie Freireisen in Balkonkabinen inklusive Flug profitieren. Sie würden individuell abgestimmte Werbemittel und Dekomaterial, eine Plakette „Ihr Cunard Experte“ für Außenwerbung, Vorabinformationen zu neuen Angeboten, bevorzugte Schulungstermine und Kundenveranstaltungen, zusätzliches Bordguthaben, welches bei Werbeaktionen ausgelobt werden kann, erhalten, sowie freie Schiffsbesichtigungsplätze und Einladungen zu besonderen Events an Land, listet Cunard die Vorteile auf.
Erstmalig würden Partner zudem bei einer Umsatzsteigerung von mindestens 5% von einer zusätzlichen Provision im Folgejahr profitieren – berechnet auf den gesamt erzielten Jahresumsatz:
- +5% Umsatz → +1 % Provision
- +10 % Umsatz → +2 % Provision
- +15% Umsatz → +3 % Provision
Bei Fragen oder zur individuellen Abstimmung von Gruppen steht Ihnen das Cunard Vertriebsteam zur Verfügung. Alle Details zu den neuen Provisionskonditionen finden sich im aktuellen Inner Circle Club 2026-Flyer https://www.cunard.com/de-de/vertrieb. (red)
cunard, inner circle club, icc, konditionen, provisionen, zusatzprovision, vorteile, benefits, agents
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
9 Januar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
PEP-Tarife von NCL - Stand 9. Jänner 2026
Die Reederei Norwegian Cruise Line...
-
Windrose ergänzt Portfolio um Crystal Cruises
Mit Beginn des neuen Jahres...
-
Silversea World Cruise: The Curious and the Sea
Silversea startet ihre, nach eigenen...
-
AIDA: Neuer Auftritt auf der Ferien-Messe Wien
Mit einem neuen Messekonzept startet...
-
Oceania Sonata: Suiten-Konzept veröffentlicht
Oceania Cruises hat nun erste...