Cunard: Neue Konditionen für umsatzstarke Partner

Bei Cunard lohne sich jede Buchung: Reisebüros erhalten grundsätzlich 10% Basisprovision ab der ersten getätigten Buchung, auch ohne ICC-Mitgliedschaft. Wer jedoch mehr möchte, finde im Inner Circle Club weit mehr als ein klassisches Provisionsmodell: Er ist ein exklusives Netzwerk für Top-Agenturen. Die Mitgliedschaft startet ab einem Jahresumsatz von 120.000 EUR. Je nach Status – Silber, Gold, Platin oder Diamant – steigt die Basisprovision von 13% auf bis zu16 %.

Zahlreiche Benefits

Mit dem Erreichen des ICC-Status würden Partner zusätzlich von weiteren Benefits wie Freireisen in Balkonkabinen inklusive Flug profitieren. Sie würden individuell abgestimmte Werbemittel und Dekomaterial, eine Plakette „Ihr Cunard Experte“ für Außenwerbung, Vorabinformationen zu neuen Angeboten, bevorzugte Schulungstermine und Kundenveranstaltungen, zusätzliches Bordguthaben, welches bei Werbeaktionen ausgelobt werden kann, erhalten, sowie freie Schiffsbesichtigungsplätze und Einladungen zu besonderen Events an Land, listet Cunard die Vorteile auf.

Erstmalig würden Partner zudem bei einer Umsatzsteigerung von mindestens 5% von einer zusätzlichen Provision im Folgejahr profitieren – berechnet auf den gesamt erzielten Jahresumsatz:

+5% Umsatz → +1 % Provision

+10 % Umsatz → +2 % Provision

+15% Umsatz → +3 % Provision

Bei Fragen oder zur individuellen Abstimmung von Gruppen steht Ihnen das Cunard Vertriebsteam zur Verfügung. Alle Details zu den neuen Provisionskonditionen finden sich im aktuellen Inner Circle Club 2026-Flyer https://www.cunard.com/de-de/vertrieb. (red)