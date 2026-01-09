| news | weiterbildung » destination
St. Lucia: Einladung zum Webinar
Ein allgemeines Webinar rund um die Karibikinsel am 28. Jänner bildet den Auftakt für eine Webinar-Serie für das Jahr 2026. Für jede Ausgabe ist die Teilnahme verschiedener Partner geplant.
Die Tourismusbehörde von Saint Lucia lädt TouristikerInnen aus dem deutschsprachigen Raum ein, im Rahmen eines Webinars die karibische Insel neu zu entdecken und sich inspirieren zu lassen. Saint Lucia, bekannt für üppige Regenwälder, türkisfarbene Buchten und luxuriöse Hideaways, präsentiert sich als Destination, die Herz und Sinne gleichermaßen berührt.
Highlights und Verkaufstipps
Im Rahmen des Webinars werden wertvolle neben einem allgemeinen Überblick über die Destination und ihre Highlights auch Verkaufstipps aus erster Hand vermittelt. Die Teilnehmenden erhalten darüber hinaus aktuelle Produktnews sowie Geheimtipps und erfahren, was Saint Lucia so besonders macht – von außergewöhnlichen Unterkünften und der aromatisch-karibischen Küche über ursprüngliche Regenwälder bis hin zu traumhaften Stränden und ikonischen Berglandschaften.
Details zum Webinar
Saint Lucia, die Insel die Herzen gewinnt
Datum: Mittwoch, 28. Jänner 2026,
Begin: 9:00 Uhr
Dauer: ca. 1 Stunde
Anmeldung: https://app.livestorm.co/webinaren/saint-lucia (red)
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
