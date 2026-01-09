St. Lucia: Einladung zum Webinar

Die Tourismusbehörde von Saint Lucia lädt TouristikerInnen aus dem deutschsprachigen Raum ein, im Rahmen eines Webinars die karibische Insel neu zu entdecken und sich inspirieren zu lassen. Saint Lucia, bekannt für üppige Regenwälder, türkisfarbene Buchten und luxuriöse Hideaways, präsentiert sich als Destination, die Herz und Sinne gleichermaßen berührt.

Highlights und Verkaufstipps

Im Rahmen des Webinars werden wertvolle neben einem allgemeinen Überblick über die Destination und ihre Highlights auch Verkaufstipps aus erster Hand vermittelt. Die Teilnehmenden erhalten darüber hinaus aktuelle Produktnews sowie Geheimtipps und erfahren, was Saint Lucia so besonders macht – von außergewöhnlichen Unterkünften und der aromatisch-karibischen Küche über ursprüngliche Regenwälder bis hin zu traumhaften Stränden und ikonischen Berglandschaften.

Details zum Webinar

Saint Lucia, die Insel die Herzen gewinnt

Datum: Mittwoch, 28. Jänner 2026,

Begin: 9:00 Uhr

Dauer: ca. 1 Stunde

Anmeldung: https://app.livestorm.co/webinaren/saint-lucia (red)