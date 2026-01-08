Visit Balaton und Ungarn auf der Ferien-Messe Wien

Dank der breiten Zusammenarbeit zwischen Visit Hungary, VB365 und dem Tourismusverband Hévíz werde eine – in diesem Ausmaß bislang nicht gekannte – starke ungarische Präsenz auf der Fachmesse realisiert. Aufbauend auf dieser Kooperation und den im Vorjahr auf dem österreichischen Markt gesammelten Erfahrungen bereite sich VB365 mit gezielten B2B-Aktivitäten darauf vor, den Balaton als vielfältige, ganzjährig attraktive Destination mit aktiven und kulturellen Erlebnisangeboten zu präsentieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Aktiv-, Gesundheits- und Kulturangebote

Eines der führenden Reisebüros Wiens, Elite Tours, wird im Silent-Cinema der Messe eine eigene Balaton-Präsentation zeigen. Dort werden Interessierten und StammkundInnen das Aktiv-, Gesundheits- und Kulturangebot des Balatons aus dem eigenen Katalog vorgestellt. Während der vier Messetage begleiten Gewinnspiele am Stand von Elite Tours die Präsentationen, bei denen ebenfalls die Balaton-Region im Mittelpunkt steht. Die Veranstaltungen sollen auch eine ausgezeichnete Gelegenheit bieten, die im vergangenen Jahr im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen VB365 und Elite Tours entwickelten Radtourismus-Angebote am Markt einzuführen sowie den direkten Bus-Shuttle-Service von Wien nach Hévíz und die dazugehörigen Angebote zu präsentieren und zu bewerben.

Gemeinsam mit den Mitausstellern werde VB365 zu den besucherstärksten Zeiten der Messe – am Freitagnachmittag und Samstag – mit speziellen Produktionen und Quizspielen auf der großen Bühne der Reise Arena die Aufmerksamkeit auf das Angebot des Balatons lenken. Dank der Beiträge von Balatontourist, Mövenpick Balaland Resort und Sirius Hotel wolle sich der „Balaton für alle vier Jahreszeiten“ - auch aus der Perspektive familienfreundlicher Erlebnisse - präsentieren, heißt es weiter.

Konzertierter Auftritt

Der konzentrierte ungarische Auftritt wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass Ungarn nach zehn Jahren wieder mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten ist – repräsentiert durch Visit Hungary. Die Stände von Visit Hungary und VB365 bilden gemeinsam eine markante „ungarische Insel“ im Zentrum des Messegeschehens, wodurch die Angebote des Balatons und weiterer ungarischer Destinationen besonders hervorstechen. Als Mitaussteller von Visit Hungary ist auch die Tourismusorganisation von Hévíz mit zahlreichen Dienstleistern vertreten, wodurch das heilende Angebot des Balatons eine starke Präsenz erhält.

Beliebtes Reiseland

Die diesjährige Messeteilnahme unterstreiche den Trend, dass Ungarn aufgrund seines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses, seiner geografischen Nähe und seines sich kontinuierlich erneuernden touristischen Angebots weiterhin ein beliebtes Reiseziel für österreichische Gäste sei. Pro Kopf gerechnet habe sich Österreich als der wichtigste Herkunftsmarkt für Ungarn etabliert; die Nachfrage sei stabil und zeichne sich durch eine hohe Kaufkraft aus, so die Tourismusorganisation weiter. Laut Angaben des ungarischen Zentralamts für Statistik (KSH) geben österreichische Gäste jährlich mehr als 1,3 Mrd. EUR Euro in Ungarn aus. Neben dem klassischen Sommerurlaub gewinnen insbesondere der Kulturtourismus, das Radfahren und der Gastrotourismus zunehmend an Bedeutung. (red)