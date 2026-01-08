tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Sri Lanka-Tourism lädt nach Graz und Wien


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Sri Lanka, eines der faszinierendsten Reiseziele Asiens, tritt heuer als Gastland der Ferienmesse Wien auf. Schon im Vorfeld warten daher auch zwei Trade Events für die Branche, um aktuelle Angebote und Neuigkeiten der aufregenden Destination vorzustellen.

In Graz und in Wien bieten diese Informationsabende nicht nur Impressionen der vielfältigen Insel, sondern auch Gelegenheit zum direkten Austausch und Networking mit etwa 20 ausgewählten Tourismuspartnern - vom DMC über Hotels bis hin zur passenden Airline. Zusätzlich genießen die TeilnehmerInnen kulinarische Köstlichkeiten, inspiriert von sri-lankischer Küche, genießen; mit etwas Glück, können sie einen Flug nach Sri Lanka gewinnen.

Details zur Veranstaltung

Datum - Orte:

  • Montag, 12. Jänner – Graz: Austria Trend Hotel Europa Graz, Bahnhofgürtel 89, 8020 Graz
  • Dienstag, 13.Jänner – Wien: Hilton Vienna Plaza, Schottenring 11, 1010 Wien

Beginn: jeweils ab 16.30h
Anmeldung: https://aviareps.at/webform/sri-lanka-trade-event-jan-2026/ (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



