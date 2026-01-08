| news | weiterbildung » destination
Sri Lanka-Tourism lädt nach Graz und Wien
Sri Lanka, eines der faszinierendsten Reiseziele Asiens, tritt heuer als Gastland der Ferienmesse Wien auf. Schon im Vorfeld warten daher auch zwei Trade Events für die Branche, um aktuelle Angebote und Neuigkeiten der aufregenden Destination vorzustellen.
In Graz und in Wien bieten diese Informationsabende nicht nur Impressionen der vielfältigen Insel, sondern auch Gelegenheit zum direkten Austausch und Networking mit etwa 20 ausgewählten Tourismuspartnern - vom DMC über Hotels bis hin zur passenden Airline. Zusätzlich genießen die TeilnehmerInnen kulinarische Köstlichkeiten, inspiriert von sri-lankischer Küche, genießen; mit etwas Glück, können sie einen Flug nach Sri Lanka gewinnen.
Details zur Veranstaltung
Datum - Orte:
- Montag, 12. Jänner – Graz: Austria Trend Hotel Europa Graz, Bahnhofgürtel 89, 8020 Graz
- Dienstag, 13.Jänner – Wien: Hilton Vienna Plaza, Schottenring 11, 1010 Wien
Beginn: jeweils ab 16.30h
Anmeldung: https://aviareps.at/webform/sri-lanka-trade-event-jan-2026/ (red)
