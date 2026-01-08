Sri Lanka-Tourism lädt nach Graz und Wien

In Graz und in Wien bieten diese Informationsabende nicht nur Impressionen der vielfältigen Insel, sondern auch Gelegenheit zum direkten Austausch und Networking mit etwa 20 ausgewählten Tourismuspartnern - vom DMC über Hotels bis hin zur passenden Airline. Zusätzlich genießen die TeilnehmerInnen kulinarische Köstlichkeiten, inspiriert von sri-lankischer Küche, genießen; mit etwas Glück, können sie einen Flug nach Sri Lanka gewinnen.

Details zur Veranstaltung

Datum - Orte:

Montag, 12. Jänner – Graz: Austria Trend Hotel Europa Graz, Bahnhofgürtel 89, 8020 Graz

Dienstag, 13.Jänner – Wien: Hilton Vienna Plaza, Schottenring 11, 1010 Wien

Beginn: jeweils ab 16.30h

Anmeldung: https://aviareps.at/webform/sri-lanka-trade-event-jan-2026/ (red)