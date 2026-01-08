Neue ÖBB Plus-Angebote

ÖBB Plus verbindet die Annehmlichkeiten des Bahnreisens mit einem vielfältigen touristischen Angebot, das sowohl Kultur als auch Natur umfasst.

„Wir machen Lust auf ein vielfältiges Angebot aus Kunst, Kultur, Erlebnis, Sport, Natur, Technik in vielen österreichischen Destinationen – unsere ÖBB Plus-Tickets sind so bunt wie das Leben und warten darauf, von unseren Gästen erkundet zu werden“, so Eva Buzzi, Geschäftsführerin von ÖBB Rail Tours.

Zu den Freizeitangeboten, die sich im Ticketshop der ÖBB unter https:// shop.oebbtickets.at/de/shop finden, buchen interessierte ihr optimales Bahnticket. Bei längerfristiger Planung locken Sparschiene-Angebote, bei kurzfristiger Buchung empfiehlt ÖBB Rail Tours das Standardticket, wobei hier auch die ÖBB Vorteilscard Anwendung finden kann. Das „Einfach-Raus-Ticket“ für den Nah- und Regionalverkehr ist für Gruppen von zwei bis fünf Personen ideal geeignet. Darüber hinaus lassen sich die touristischen Angebote mit weiteren ÖBB-Einzeltickets und Verkehrsverbund-Einzeltickets kombinieren. Ein Großteil der ÖBB Plus-Angebote kann auch ohne gleichzeitigen Kauf eines ÖBB Tickets, zum ermäßigten Preis, gebucht werden – somit auch ein ideales Angebot für InhaberInnen des Klimatickets.

49 Freizeitangebote stehen zur Wahl

Zusätzlich zu den bewährten Klassikern wie Haus des Meeres Wien, Salzwelten Salzburg, Raxalpe, Felsentherme Bad Gastein, Swarovski Kristallwelten usw. gibt es natürlich auch wieder attraktive Neuheiten im Programm. Die Nationalparkwelten Hohe Tauern schüren die Lust, die faszinierende Naturlandschaft selbst zu entdecken, das Stift Klosterneuburg fasziniert mit dem Verduner Altar und dem Österreichischen Erzherzogshut.

Aber auch die Bundeshauptstadt Wien hat wieder neue ÖBB Plus-Partner im Repertoire: Gäste können die pathologisch-anatomische Sammlung im Narrenturm, ein bedeutendes Denkmal zur Geschichte der Krankenversorgung und der Medizin im ausgehenden 18. Jahrhundert bestaunen. Beim Mythos Mozart erleben sie eine multimediale Mozart-Experience im Herzen von Wien. Sisi’s Amazing Journey wartet mit einer Mischung aus einem faktenreichen Film, witzigen Anekdoten und technisch hochwertigen VR-Ride Effekten auf. Bei der Swarovski-Haus-Tour im Kristallwelten Store Wien wird die fantastische Welt der Kristalle erkundet.

Ein Highlight im Folder ist wieder das Kombination „Wachau-Ticket“, das unter dem Motto „Bahn+Schiff+Stift“ zum Besuch einer der schönsten Kulturlandschaften Europas einlädt. (red)