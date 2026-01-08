TUI Academy Dominican Republic schafft neue Arbeitsplätze

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, habe die TUI Care Foundation in Zusammenarbeit mit Plan International die nächste Phase der TUI Academy Dominican Republic gestartet. Aufbauend auf fast zehn Jahren erfolgreicher Programmarbeit im Land werde das Projekt zur Förderung junger benachteiligter Menschen nun vier Jahre bis 2029 in mehr als 40 Gemeinden in sieben Bezirken der Provinz Altagracia fortgeführt, so TUI in einer Aussendung.

Herausforderungen begegnen

Besonders viele junge Menschen hätten in der Dominikanischen Republik trotz wachsender Ausbildungsbemühungen kaum Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten in der Branche. Ein zentraler Grund sei der Mangel an hochwertigen Bildungsangeboten, die sich speziell an junge benachteiligte Menschen aus prekären Verhältnissen richten. Darüber hinaus würden Schulungen zu praxisnahen Fähigkeiten wie Englisch und sozialen Kompetenzen fehlen, die für eine Karriere im Tourismus entscheidend seien.

Ausbildung mit Schwerpunkt auf Lebens- und Sozialkompetenzen

Das Projekt TUI Academy Dominican Republic biete den Teilnehmenden – 60% von ihnen seien Frauen – eine Berufsausbildung sowie Englischunterricht mit Fokus auf die Anforderungen des Gastgewerbes. Ergänzt werde das Angebot durch eine umfassende Schulung in Lebens- und Sozialkompetenzen, unter anderem in den Bereichen Karriereplanung, Berufsvorbereitung und Gewaltprävention. Im Anschluss würden die Teilnehmenden Praktika in Partnerhotels absolvieren und wertvolle praktische Erfahrungen sammeln, beschreibt TUI das Projekt.

Neue Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen

Eine Besonderheit des Projekts sei die Einbindung frühkindlicher Betreuung in den Ausbildungskontext mit einem besonderen Fokus auf die Hotelbranche. Dadurch würden neue Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen geschaffen und Kinderbetreuungsangebote in der Hotelbranche gefördert. Tätigkeiten in diesem Bereich würden so zunehmend als legitimer Karriereweg mit professioneller Ausbildung und Zertifizierung anerkannt werden. Gleichzeitig unterstütze das Projekt die Teilnehmenden der TUI Academy mit eigenen Kinderbetreuungsangeboten. So würden junge Mütter und Väter an Schulungen teilnehmen können, ohne sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen zu müssen.

Hunderte TeilnehmerInnen

Durch Partnerschaften mit dem nationalen Berufsbildungsinstitut INFOTEP, dem Arbeitsministerium und Hotels in der Region liefere das Projekt nachhaltige Ergebnisse. Die Initiative stehe zudem im Einklang mit der nationalen Pflegepolitik der Dominikanischen Republik und unterstütze die staatlichen Bemühungen, Pflegedienstleistungen zu formalisieren und neue Beschäftigungsperspektiven zu schaffen.

Im Jahr 2026 blickt die TUI Care Foundation gemeinsam mit Plan International auf zehn Jahre Zusammenarbeit zurück: In dieser Zeit seien mehr als 600 junge Menschen durch technische und berufliche Ausbildungsangebote unterstützt worden, über 400 hätten Praktika in Hotels absolviert. Ziel der gemeinsamen Arbeit sei es, jungen Menschen den Zugang zu qualifizierten und menschenwürdigen Arbeitsplätzen im Tourismussektor zu erleichtern, so die Initiatoren. (red)