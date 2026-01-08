Silversea World Cruise: The Curious and the Sea

Nach einem exklusiven „Bon Voyage“-Event im Zeichen der 1920er Jahre in Fort Lauderdale, sticht die Silver Dawn in Richtung Zentralamerika in See. Die World Cruise führt zunächst durch den Panamakanal nach Ecuador und Peru. Es folgen die Osterinsel, Französisch-Polynesien und der Südpazifik, bevor die Reise nach Neuseeland weitergeht. Ein Highlight ist die erstmalige Teilumrundung Australiens im Rahmen einer Silversea World Cruise. Über Südostasien und den Golf von Bengalen führt die Route nach Sri Lanka und Indien, bevor die Silver Dawn die Landschaften Südafrikas und die Westküste Afrikas ansteuert. Die Entdeckungsreise endet am 27. Mai 2026 in Lissabon.

Kultur, Kulinarik und Begegnungen

Das Angebot der World Cruise 2026 bietet den Reisenden durch eine Reihe von Veranstaltungen kulturelle Einblicke:

„Polynesian Dreams“ – Französisch-Polynesien (7. Februar) : Auf der heiligen Insel Motu Tapu tauchen die Gäste in die reichen Seefahrertraditionen Französisch-Polynesiens ein: An dem Ort, der einst exklusiv der legendären Monarchin von Tahiti im 19. Jahrhundert vorbehalten war, erleben die KreuzfahrerInnen ein Fest mit traditionellen Tänzen.

: Auf der heiligen Insel Motu Tapu tauchen die Gäste in die reichen Seefahrertraditionen Französisch-Polynesiens ein: An dem Ort, der einst exklusiv der legendären Monarchin von Tahiti im 19. Jahrhundert vorbehalten war, erleben die KreuzfahrerInnen ein Fest mit traditionellen Tänzen. „The Magic of Mystery Island” – Mystery Island, Vanuatu (17. Februar) : An den unberührten Stränden von Mystery Island erwartet die Reisenden eine Fusion aus regionalen Tanzritualen und frischer Inselküche. Es bietet sich die Gelegenheit, in kristallklarem, artenreichem Wasser zu schnorcheln und so einen seltenen Einblick in die natürliche Schönheit und kulturelle Dynamik Vanuatus zu erhalten.

: An den unberührten Stränden von Mystery Island erwartet die Reisenden eine Fusion aus regionalen Tanzritualen und frischer Inselküche. Es bietet sich die Gelegenheit, in kristallklarem, artenreichem Wasser zu schnorcheln und so einen seltenen Einblick in die natürliche Schönheit und kulturelle Dynamik Vanuatus zu erhalten. „From Paddy To Plate“ – Benoa, Bali (26. März) : Ein Festmahl regionaler Küche inmitten der atemberaubenden Reisfelder des Fünf-Sterne-Resorts Tanah Gajah. Die Gäste erfahren mehr über das heilige Getreide Südostasien, das mit den frühen Seefahrern um die Welt reiste, und erleben authentische balinesische Aufführungen sowie Manuskript-Schreibkunst.

: Ein Festmahl regionaler Küche inmitten der atemberaubenden Reisfelder des Fünf-Sterne-Resorts Tanah Gajah. Die Gäste erfahren mehr über das heilige Getreide Südostasien, das mit den frühen Seefahrern um die Welt reiste, und erleben authentische balinesische Aufführungen sowie Manuskript-Schreibkunst. „The Exotic Marigold And More“ – Cochin, Indien (12. April) : Nach einer Tuk-Tuk-Fahrt durch die belebten Straßen Cochins werden die Reisenden mit Blumenkränzen und einer Präsentation der kulturellen Kunst Keralas begrüßt. Zu den Highlights gehören Trommel- und Kampfkunstvorführungen, ein traditionelles Sadhya-Mittagessen auf Bananenblättern und eine ruhige Hausbootfahrt durch die Backwaters.

: Nach einer Tuk-Tuk-Fahrt durch die belebten Straßen Cochins werden die Reisenden mit Blumenkränzen und einer Präsentation der kulturellen Kunst Keralas begrüßt. Zu den Highlights gehören Trommel- und Kampfkunstvorführungen, ein traditionelles Sadhya-Mittagessen auf Bananenblättern und eine ruhige Hausbootfahrt durch die Backwaters. „Diamonds are Forever“ – Kapstadt (3. Mai ): Inspiriert vom legendären Cullinan-Diamanten bietet dieser elegante Abend im Vergelegen-Konservatorium ein Menü des mit neun Michelin-Sternen ausgezeichneten Kochs Jan Hendrik van der Westhuizen. Orchesterklänge, Swing-Bands und Tanzshows vereinen Erbe und Luxus.

): Inspiriert vom legendären Cullinan-Diamanten bietet dieser elegante Abend im Vergelegen-Konservatorium ein Menü des mit neun Michelin-Sternen ausgezeichneten Kochs Jan Hendrik van der Westhuizen. Orchesterklänge, Swing-Bands und Tanzshows vereinen Erbe und Luxus. „A Feast of Flowers in Funchal“– Funchal, Madeira (23. Mai): Das letzte exklusive Event beginnt auf dem Zentralmarkt von Funchal während des jährlichen Blumenfestivals. In der Quinta Magnolia folgt ein Empfang im Garten mit lokalen handwerklichen Produkten, einer Folk-Band und einem Vier-Gänge-Menü mit Vorführungen zwischen den Gängen.

„The Curious and the Sea“ biete zusätzliche Highlights, wie eine Partnerschaft mit erstklassigen Gastköchen und lokalen kulinarischen Botschaftern. In fünf Häfen – darunter Lima, Melbourne und Singapur – vertiefen S.A.L.T. Talks und S.A.L.T. Lab-Klassen das kulinarische Erlebnis. Zudem begleitet das renommierte Tommy Dorsey Orchestra die Gäste während des Reiseabschnitts entlang Westafrikas.

World Cruises 2027 und 2028

Mit „The Curious and the Sea“ blickt Silversea bereits auf zukünftige Reisen. Die unter dem Motto „The Three Oceans“ stehende World Cruise 2027 führt durch den Pazifik, den Indischen Ozean und den Atlantik. Zu den geplanten Höhepunkten zählen eine traditionelle Hoʻolauleʻa-Feier in Polynesien, ein Ausflug zu den Victoriafällen in Afrika und ein Konzert in der St. Anne’s Cathedral in Belfast.

Im Jahr 2028 lädt die World Cruise „An Ode to the Moment” dazu ein, Ziele noch tiefergehend zu erkunden. Die Reise verbindet über 30 UNESCO-Welterbestätten in der Karibik, in Südamerika, in Afrika, im Nahen Osten und in Europa. Die 132-tägige Reise beinhaltet Besuche der südatlantischen Inseln, Überlandtouren und kleinere Häfen, die ihr Debüt auf einer Silversea World Cruise feiern. (red)