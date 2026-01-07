| news | veranstalter
Alltours macht kommenden Winter bereits buchbar
Alltours hat die Wintersaison 2026/27 zur Buchung freigegeben. Ab sofort sind große Teile an Pauschalreisen, Hotels und Flügen verfügbar – sowohl in den Buchungssystemen der Reisebüros als auch online, wie der der Veranstalter mitteilt.
Buchbar seien bereits die beliebten Winterdestinationen Kanaren, Ägypten, Mallorca und die Türkei. Auch Fernziele in der Karibik, in Asien und im Indischen Ozean stünden zur Verfügung. Alle im Winter geöffneten allsun Hotels wären ebenfalls bereits in den Systemen freigeschaltet. Das verfügbare Angebot werde in den kommenden Wochen kontinuierlich erweitert, so alltours in der Aussendung
Flexibel buchen
Kunden, die frühzeitig buchen, würden von einer größeren Auswahl an Flügen und Hotels sowie von attraktiven Frühbucherkonditionen profitieren. Mit dem alltours-Flextarif könne zudem die frühzeitige Buchung kostengünstig abgesichert werden und die Urlaubsreise bis 15 Tage vor Reisebeginn ohne Angabe von Gründen storniert oder umgebucht werden. Den Flextarif gibt es für Erwachsene bzw. Vollzahler für 29 EUR. (red)
