Windrose ergänzt Portfolio um Crystal Cruises

Mit der Aufnahme der international renommierten Reederei stärke der Luxusreiseveranstalter sein Portfolio im Segment der Luxuskreuzfahrten und eröffne dadurch seinen Gästen den Zugang zu stilvollen Reiseerlebnissen, die höchsten Komfort mit authentischen Erfahrungen an Land und auf See verbinden, so der Veranstalter in einer Aussendung.

Seit mehr als drei Jahrzehnten stehe Crystal Cruises für Reisen auf höchstem Niveau. Mit der Übernahme durch die A&K Travel Group (AKTG) im Jahr 2022 und der Weiterführung der beiden Schiffe Crystal Serenity und Crystal Symphony habe ein neues Kapitel der Marke begonnen. Im Fokus stünden exklusive Voyages für Gäste, die zeitlose Eleganz, kulturelle Tiefe und ein außergewöhnlich persönliches Reiseerlebnis schätzen, heißt es weiter.

Ikonen und Visionen

Die Crystal Serenity bietet besonders großzügige Raumverhältnisse, weitläufige Decks und eine ruhige, private Atmosphäre. Ein Großteil der Unterkünfte verfügt über private Veranden, ergänzt durch ein exzellentes Spa- und Wellnessangebot sowie mehrere stilvolle Lounges und Restaurants.

Crystal Symphony verbindet Boutique-Schiffscharakter mit kosmopolitischem Flair. Sie ist bekannt für ihre intime Atmosphäre, außergewöhnliche Routenführung und ein kultiviertes Bordleben mit Bibliothek, Casino, Shows auf internationalem Niveau und kulinarischen Highlights. Dank ihrer Größe erreicht sie auch kleinere Häfen abseits klassischer Routen.

Crystal Grace steht für die Zukunft der Marke. Das erste Schiff der nächsten Generation wird neue Maßstäbe setzen: rund 61.800 BRZ, Platz für bis zu 650 Gäste (bei Doppelbelegung) sowie ausschließlich großzügige Suiten mit privater Veranda. Die Crystal Grace wird nach Angaben der Reederei im Mai 2028 ausgeliefert und soll im Juni 2028 zu ihrer Jungfernfahrt aufbrechen.

Für die beiden weiteren Neubauten liegen bislang keine offiziell bestätigten Termine vor; branchenweit werden derzeit 2030 beziehungsweise 2032 als mögliche Auslieferungsjahre genannt.

Authentische Erlebnisse an Land und auf See

Die enge Zusammenarbeit mit Abercrombie & Kent eröffnet Crystal-Gästen einen besonders intensiven Zugang zu Destinationen weltweit – mit sorgfältig kuratierten Erlebnissen jenseits klassischer Routen. Die großzügigen Suiten an Bord überzeugen durch elegantes Design, hochwertige Materialien und viel Liebe zum Detail. Kulinarisch setzt Crystal Cruises internationale Akzente: Dazu zählen das Umi Uma, das einzige Restaurant auf See des mehrfach von Michelin ausgezeichneten Starkochs Nobu (Nobuyuki Matsuhisa), sowie die - laut Reederei - einzige Beefbar der Weltmeere, realisiert in Zusammenarbeit mit dem renommierten Gastronomiekonzepter Riccardo Giraudi.

Als exklusiver Partner der Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) bringt Crystal zudem das legendäre Casino de Monte-Carlo erstmals auf See. Ergänzt wird das Bordangebot durch das Aurōra Spa mit modernen Wellness-Anwendungen sowie ein anspruchsvolles Entertainment-Programm mit Produktionen auf internationalem Bühnen-Niveau. „Crystal Cruises steht für eine Luxuskreuzfahrt, die Raum für Individualität, kulturelle Tiefe und exzellenten Service bietet“, sagt Christian Böll, Geschäftsführer WINDROSE Finest Travel.

„Mit dieser Marke gewinnen wir eine Reederei für unser Portfolio, die unsere Handschrift ideal ergänzt und den hohen Anspruch unserer Gäste an außergewöhnliche Reiseerlebnisse erfüllt. Besonders freuen wir uns auf die drei neuen Schiffe der nächsten Generation, die mit ihrer angenehmen Größe, einem hohen Maß an Privatsphäre und spannenden, zeitgemäßen Konzepten die Zukunft der Luxuskreuzfahrt bei Crystal prägen werden.“ (red)