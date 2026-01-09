| news | flug » technologie
Lufthansa & Amadeus: Order ID soll Flugverwaltung vereinfachen
Die Lufthansa Group und der Technologie-Dienstleister Amadeus haben eine Partnerschaft geschlossen, um das Buchen, Anpassen und Verwalten von Flügen für Reisende einfacher und intuitiver zu gestalten.
Im Mittelpunkt stehe die Einführung einer „Order ID“, einer neuen Identifikationsnummer, die perspektivisch die bisherigen Buchungs- und Ticketnummern ablöst und alle Bestandteile einer Reise zusammenführt. Dazu würden unter anderem der Flug, reservierte Sitzplätze, Gepäck sowie zusätzliche Services wie Upgrades oder Loungezugang gehören. Diese Zusammenführung ersetze die bisher getrennten Buchungssysteme und schaffe für Lufthansa Group Gäste damit eine ganzheitliche Übersicht über die gesamte Reise, so die Airline in einer Aussendung.
Leichtere Bearbeitung für KundInnen
„Als der Vorreiter im modernen ‚Airline-Retailing‘ freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Amadeus, durch die wir die Entwicklung und Implementierung einer innovativen ‚Order‘-Technologie vorantreiben und das Reiseerlebnis für unsere Kunden weiter verbessern“, erklärt Tamur Goudarzi Pour, Executive Vice President Strategy bei der Lufthansa Group.
Durch die Vereinheitlichung würden Fluggäste künftig noch schneller und komfortabler umbuchen, Ergänzungen zu ihrer Buchung vornehmen oder ihren Reiseplan kurzfristig anpassen können – insbesondere bei Flugplanunregelmäßigkeiten oder -änderungen. Mit nur einem Klick sollen sie Alternativlösungen und weitere wichtige Fluggastinformation zu ihrer Reise erhalten. Die neue technologische Grundlage schaffe darüber hinaus höhere Transparenz für Fluggäste: Sie würden künftig leichter erkennen, welche Leistungen in ihrer Buchung enthalten sind und welche zusätzlichen Optionen zur Verfügung stehen.
Die Einführung der neuen Order-ID werde schrittweise bei mehreren Airlines der Lufthansa Group erfolgen und soll bestehende Angebote wie die Travel ID ergänzen, die weiterhin das persönliche Kundenprofil abbilden soll, heißt es weiter. (red)
lufthansa group, lufthansa, amadeus, weiterentwicklung, order id, buchungsprozess, partnerschaft
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
