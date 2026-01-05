| news | schiff
Seabourn-Weltreise: Von Kap zu Kap
Die „Cape to Cape World Cruise“ führt in 120 Tagen an Bord der Seabourn Quest über mehr als 26.000 Seemeilen zu über 50 Destinationen.
Die Reise startet am 7. Jänner 2028 in Miami und führt unter anderem zu zwei legendären Kaps: Kap Hoorn in Südamerika und Kap der Guten Hoffnung in Südafrika. Auf dem Weg besucht das Schiff die Antarktis, die Falklandinseln, die Osterinsel sowie weitere abgelegene Regionen. Gleichzeitig markiert die Reise den Auftakt des 40-jährigen Jubiläums von Seabourn. In Erinnerung an die erste Seabourn-Reise gehört auch die Passage des Panamakanals zum Programm.
Expeditionserlebnisse erstmals Teil einer Weltreise
Zum ersten Mal integrieret Seabourn auf einer Weltreise kostenfreie Expeditionserlebnisse, so die Reederei. Ein erweitertes, 18-köpfiges Expeditionsteam begleitet die Gäste unter anderem in der Antarktis, in den chilenischen Fjorden und weiteren Regionen. Geplant sind Zodiac-Fahrten, geführte Wanderungen sowie – optional – Kajaktouren.
Höhepunkte der Reise
- Expeditionserlebnisse in der Antarktis, inklusive Zodiac-Ausfahrten und geführter Aktivitäten
- Mehrere Erstanläufe für die Hochseeflotte von Seabourn, darunter Robinson-Crusoe-Insel und Santa-Clara-Insel (Südpazifik), Nightingale Island (Südatlantik) sowie der Garibaldi-Gletscher in Chile
- Besuch von mehr als 38 UNESCO-Welterbestätten
- Kombination aus klassischer Luxuskreuzfahrt und ausgewählten Expeditionselementen
Zwei Reiserouten, umfangreiche Inklusivleistungen
Die Weltreise ist in zwei Varianten buchbar: als vollständige 120-tägige Reise von Miami nach Dover (London) oder als 112-tägige Version mit Ausschiffung in Lissabon. Beide Optionen beinhalten dieselben Leistungen und Services. Zu den inkludierten Leistungen zählen unter anderem:
- Mehrtägige Seabourn Journey nach Machu Picchu
- Bordguthaben von bis zu 6.000 USD pro Suite (Ocean und Veranda) bzw. bis zu 10.000 USD für Penthouse-Suiten und höher
- Erweitertes Stream-WLAN (Starlink, zwei Geräte)
- Hin- und Rückflug in der Business Class
- Unbegrenzter Wäsche-, Reinigungs- und Bügelservice an Bord
- Eine Hotelübernachtung vor der Reise in Miami
- Exklusive Reisegeschenke, darunter ein maßgefertigter Polarparka
Bei Buchung bis zum 30. Jänner 2026 gewährt die Reederei einen Frühbuchervorteil von bis zu 10%, dabei gelten bestimmte Bedingungen. (red)
