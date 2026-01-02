TAP: Neue Verbindung zwischen Porto und der Azoreninsel Terceira

Die neue Strecke zwischen Porto und Terceira wird mit einem Flugzeug vom Typ A320neo mit einer Kapazität für 168 Passagiere bedient und montags, mittwochs, freitags und sonntags von Porto um 15:20 Uhr mit Ankunft in Terceira um 17:00 Uhr angeboten. In umgekehrter Richtung startet der Flug um 17:50 Uhr von der Azoreninsel und kommt um 21:15 Uhr in Porto an (Ortszeiten).

Mehr Flüge nach Madeira

Gleichzeitig mit dem Start der Azoren-Verbindung am 29. März 2026 wird die portugiesische Airline auch zusätzliche Flüge zwischen Porto und Funchal auf Madeira anbieten und damit die Anzahl der wöchentlichen Flüge von 14 auf 18 erhöhen. Die Verbindungen zwischen Porto und Funchal finden jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags statt - mit Abflug in Porto um 12:10 Uhr und Ankunft in Funchal um 14:15 Uhr. Der Rückflug startet um 15:05 Uhr vom Flughafen Cristiano Ronaldo und kommt um 17:05 Uhr am Flughafen Francisco Sá Carneiro an.

TAP stärke damit die Verbindungen ab Porto zu den autonomen Regionen der Azoren und Madeira und biete Portugalreisenden weitere Optionen für ihre Reise innerhalb des Landes und den portugiesischen Inseln, so die Airline in einer Aussendung. Tickets für die neuen Flüge sind bereits buchbar. (red)