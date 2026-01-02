| news | flug » destination
TAP: Neue Verbindung zwischen Porto und der Azoreninsel Terceira
TAP Air Portugal startet am 29. März 2026 eine neue Flugverbindung zwischen Porto und der Azoreninsel Terceira mit vier Flügen pro Woche.
Die neue Strecke zwischen Porto und Terceira wird mit einem Flugzeug vom Typ A320neo mit einer Kapazität für 168 Passagiere bedient und montags, mittwochs, freitags und sonntags von Porto um 15:20 Uhr mit Ankunft in Terceira um 17:00 Uhr angeboten. In umgekehrter Richtung startet der Flug um 17:50 Uhr von der Azoreninsel und kommt um 21:15 Uhr in Porto an (Ortszeiten).
Mehr Flüge nach Madeira
Gleichzeitig mit dem Start der Azoren-Verbindung am 29. März 2026 wird die portugiesische Airline auch zusätzliche Flüge zwischen Porto und Funchal auf Madeira anbieten und damit die Anzahl der wöchentlichen Flüge von 14 auf 18 erhöhen. Die Verbindungen zwischen Porto und Funchal finden jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags statt - mit Abflug in Porto um 12:10 Uhr und Ankunft in Funchal um 14:15 Uhr. Der Rückflug startet um 15:05 Uhr vom Flughafen Cristiano Ronaldo und kommt um 17:05 Uhr am Flughafen Francisco Sá Carneiro an.
TAP stärke damit die Verbindungen ab Porto zu den autonomen Regionen der Azoren und Madeira und biete Portugalreisenden weitere Optionen für ihre Reise innerhalb des Landes und den portugiesischen Inseln, so die Airline in einer Aussendung. Tickets für die neuen Flüge sind bereits buchbar. (red)
tap, Terceira, azoren, aufstockung, aufnahme, flugverbindung, funchal, madeira
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
2 Januar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Italien: Teurere Autobahn-Maut
Mit dem 1. Jänner 2026...
-
Florida: Neue Hotels, neue Attraktionen und spannende Events
2026 bietet Florida Reisenden noch...
-
Louisville präsentiert neue Highlights 2026
Zum 250-jährigen Unabhängigkeitsjubiläum der USA...
-
Silvester rund um den Globus
Weltweitwandern gibt Einblicke in unterschiedliche...
-
Formen in Weiß 2026: LEGO® trifft Sport in Ischgl
Bei den „Formen in Weiß“...