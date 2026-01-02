| news | destination
Florida: Neue Hotels, neue Attraktionen und spannende Events
2026 bietet Florida Reisenden noch mehr Gründe, kalte Temperaturen gegen sonnigen Himmel und feine Sandstrände einzutauschen: neue Attraktionen und luxuriöse Hotels und kulturelle Highlights.
Attraktionen & Neueröffnungen
- Legoland® Florida Resort – Winter Haven
Mit dem Galacticoaster eröffnet Anfang 2026 die erste Indoor-Achterbahn im Legoland Florida Resort. Die Attraktion befindet sich in einer 30.000 Quadratmeter großen und 15 Meter hohen Halle und entführt Gäste in eine intergalaktische Lego®-Welt. Individuell gestaltbare Raumschiffe, kosmische Kulissen und rasante Fahrmanöver sorgen für Spaß für die ganze Familie.
- World Equestrian Center – Ocala
Mit den Shoppes Off 80th entsteht 2026 eine neue, hochwertige Outdoor-Shoppingdestination. Auf rund 80.000 Quadratmetern ergänzen exklusive Boutiquen und ausgewählte Markenangebote das Areal des größten Reitsportzentrums der Welt. Die neue Flaniermeile richtet sich an Hotelgäste, TurnierteilnehmerInnen und BesucherInnen gleichermaßen.
Hoteleröffnungen & neue Resorts
- Olde Naples Hotel – Naples
Das Olde Naples Hotel, Teil der renommierten Opal Collection, eröffnet im Winter 2026. Das neu errichtete Haus mit 109 Zimmern verbindet zeitloses Design mit verspieltem Charme und zollt dem historischen Naples Hotel Tribut. Gäste erwarten eine Dachterrassen-Poollandschaft, ein Opal Spa sowie ein Bistro-Bar-Bäckerei-Konzept – in idealer Lage zwischen Strand und Altstadt.
- The Luce – St. Pete Beach
Im ersten Quartal 2026 eröffnet mit The Luce ein Strandhotel mit 200 Zimmern auf einem neun Hektar großen Küstenareal. Das Resort verfügt über moderne Bungalow-Studio-Suiten mit Blick auf die Golfküste sowie einen direkten, privaten Strandzugang.
- Delano Miami Beach – Miami Beach
Das legendäre Delano feiert Anfang 2026 sein Comeback im Herzen von South Beach. Das neu gestaltete Hotel verfügt über 171 Zimmer, darunter Poolside-Bungalow-Suiten und luxuriöse Penthouses. Vier Restaurant- und Barkonzepte – inklusive einer Neuinterpretation der Rose Bar – machen das Haus erneut zu einem Hotspot der internationalen Szene.
- Nickelodeon Hotels & Resorts Orlando – Kissimmee
Familien dürfen sich 2026 auf die Eröffnung des Nickelodeon Hotels & Resorts Orlando freuen. Mit über 400 Zimmern und Apartments, thematischen Familiensuiten und interaktiven Erlebnissen rund um beliebte Nickelodeon-Charaktere wie SpongeBob, PAW Patrol oder die Ninja Turtles verbindet das Resort Unterhaltung, Komfort und Abenteuer.
Events & Erlebnisse 2026
- America 250 – landesweit in Florida
2026 feiern die USA ihr 250-jähriges Bestehen. Florida würdigt dieses Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen, Ausstellungen und Bildungsprogrammen, die die bedeutende Rolle des Bundesstaates in der amerikanischen Geschichte beleuchten.
- 2026 FIFA World Cup™ – Miami
Ab dem 15. Juni 2026 wird Miami zum Schauplatz der Fußball-Weltmeisterschaft. Im Hard Rock Stadium – für das Turnier „Miami Stadium“ genannt – finden sieben Spiele statt, darunter Gruppenpartien, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei. Von Mitte Juni bis Mitte Juli wird die Stadt Fans aus aller Welt willkommen heißen.
- Rolex 24 at DAYTONA – Daytona Beach
Ab dem 22. Januar 2026 startet eines der prestigeträchtigsten Motorsportevents Nordamerikas. Das 24-Stunden-Rennen von Daytona verbindet Hochleistungssport mit Festivalatmosphäre, Live-Unterhaltung, Feuerwerk und exklusiven Fan-Erlebnissen.
- Outdoor Kunst - St. Augustine & Ponte Vedra
St. Augustine war Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts eine bedeutende Winter-Künstlerkolonie. Die St. Augustine Art Association setzt diese Tradition mit Plein-Air-Events und Workshops fort. Ausgewählte Werke werden 2025–26 in der Rotunda Gallery des St. Johns County Administration Building gezeigt. Höhepunkte sind der Founder’s Day Plein Air Paint Out (5.–8. September), Plein Air in the Park (14. September), der Painting Fall en Plein Air Workshop mit Martha Ferguson (13.–15. November) und das Plein Air Nocturne (10. Dezember). Weitere Events 2026 sind das Plein Air Wochenende (20.–22. März) und das 10th Annual Plein Air Paint Out (23.–26. April).
- Key West Cooking School – Key West
Bereits geöffnet ist die neue Key West Cooking School im historischen Stadtzentrum. In chefgeführten Kochvorführungen erleben BesucherInnen die kulinarische Vielfalt der Keys. Diese sind geprägt von bahamaischen, kubanischen, spanischen und neuenglischen Einflüssen.
- Island Hopper Songwriter Fest (19.–28. September) – Fort Myers
Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriter Chris Young ist Headliner des Abschlusskonzerts am 28. September im Pink Shell Beach Resort & Marina auf Fort Myers Beach. Ebenfalls bestätigt ist das Country-Duo LOCASH, das am 22. September in Cape Coral auftritt. Mehr als 60 Singer-Songwriter gestalten über 80 Konzerte an verschiedenen Locations rund um Fort Myers, darunter Captiva Island, Cape Coral, Downtown Fort Myers und Fort Myers Beach.
- St. Andrews State Park – Panama City Beach
Panama City Beach feiert 2026 das 75-jährige Jubiläum des St. Andrews State Parks. Das 1.200 Hektar große Naturparadies bietet traumhafte Strände, Wanderwege, Schnorchelspots und eine beeindruckende Tierwelt. Dabei steht es seit Jahrzehnten für Floridas ursprüngliche Küstenschönheit.
- Sanding Ovations - St. Pete-Clearwater
Dieses jährlich stattfindende Event am Strand von Treasure Island zeigt, wie internationale Meisterbildhauer mit viel Fantasie aus Sandhaufen und Eimern voller Wasser „outSANDing“ Kunstwerke erschaffen. Neben dem Staunen über die beeindruckenden Sandskulpturen erwarten BesucherInnen Live-Musik, kulinarische Angebote, einen Kunsthandwerksmarkt sowie einen Kinderbereich mit Sandbildhauer-Workshops. (red)
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
