yap&dine: Neues Event-Format der Wirtshauskultur Niederösterreich

Die Wirtshauskultur Niederösterreich erweitert ihr Angebot um das neue Event-Format yap&dine. In der Aktionswoche von 2. bis 8. März 2026 laden ausgewählte Betriebe junge Gäste ab 18 Jahren ein, Wirtshauskultur in einem zeitgemäßen Rahmen kennenzulernen. Serviert werden viergängige Menüs im Sharing-Stil, die gemeinsames Kosten und Austausch am Tisch fördern.

Gemeinsames Essen im Fokus

Das Format setzt auf ein Tischkonzept für vier bis sechs Personen. Die Gänge werden zentral in der Tischmitte serviert und können gemeinsam geteilt werden. Die Menüs sind saisonal und regional ausgerichtet und werden je nach Betrieb auch vegetarisch oder vegan angeboten. Zielgruppe sind junge Erwachsene, die Wirtshauskultur in ungezwungener Atmosphäre erleben möchten.

Rahmenbedingungen und Preise

Je nach Betrieb sind im Menüpreis zusätzliche Leistungen wie Gedeck, Aperitif oder Kaffee inkludiert. Die Menüs sind ab 55 EUR pro Person erhältlich. Gutscheine sowie Print@Home-Bons sind bereits im Onlineshop der Wirtshauskultur Niederösterreich verfügbar und können unabhängig vom Aktionszeitraum eingelöst werden.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, verweist auf das bewusst analoge Konzept ohne digitale Elemente. Der Fokus liege auf persönlichem Austausch, gemeinsamer Zeit am Tisch und kulinarischem Erleben.

Teilnehmende Betriebe

Aktuell nehmen unter anderem folgende Betriebe an yap&dine teil:

Landgasthaus Essl, Rührsdorf

Hotel Post Hönigwirt, Kirchschlag in der Buckligen Welt

Vinzenz Pauli, St. Pölten

Wirtshaus im Demutsgraben, Zwettl

Landgasthaus zum Knell, Mold

Gasthof Kalteis, Kirchberg an der Pielach

Gafringwirt, Euratsfeld

Franz Joseph Wirtshaus, Obermarkersdorf

Hopfeld - DREIKÖNIGSHOF, Stockerau

Gasthaus zum Goldenen Schiff, Tulln

Stadtwirtshaus Hopferl, Gmünd

Schlosskeller Bockfließ, Bockfließ

Weitere Betriebe sollen folgen.

Weitere Informationen, Termine und Gutscheinen unter: www.wirtshauskultur.at/yap-and-dine (red)