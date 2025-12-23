| news | produkt
yap&dine: Neues Event-Format der Wirtshauskultur Niederösterreich
Mit „yap&dine“ startet die Wirtshauskultur Niederösterreich im März 2026 ein neues Event-Format, das sich gezielt an junge Menschen ab 18 Jahren richtet und gemeinsames Essen in den Mittelpunkt stellt.
Die Wirtshauskultur Niederösterreich erweitert ihr Angebot um das neue Event-Format yap&dine. In der Aktionswoche von 2. bis 8. März 2026 laden ausgewählte Betriebe junge Gäste ab 18 Jahren ein, Wirtshauskultur in einem zeitgemäßen Rahmen kennenzulernen. Serviert werden viergängige Menüs im Sharing-Stil, die gemeinsames Kosten und Austausch am Tisch fördern.
Gemeinsames Essen im Fokus
Das Format setzt auf ein Tischkonzept für vier bis sechs Personen. Die Gänge werden zentral in der Tischmitte serviert und können gemeinsam geteilt werden. Die Menüs sind saisonal und regional ausgerichtet und werden je nach Betrieb auch vegetarisch oder vegan angeboten. Zielgruppe sind junge Erwachsene, die Wirtshauskultur in ungezwungener Atmosphäre erleben möchten.
Rahmenbedingungen und Preise
Je nach Betrieb sind im Menüpreis zusätzliche Leistungen wie Gedeck, Aperitif oder Kaffee inkludiert. Die Menüs sind ab 55 EUR pro Person erhältlich. Gutscheine sowie Print@Home-Bons sind bereits im Onlineshop der Wirtshauskultur Niederösterreich verfügbar und können unabhängig vom Aktionszeitraum eingelöst werden.
Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, verweist auf das bewusst analoge Konzept ohne digitale Elemente. Der Fokus liege auf persönlichem Austausch, gemeinsamer Zeit am Tisch und kulinarischem Erleben.
Teilnehmende Betriebe
Aktuell nehmen unter anderem folgende Betriebe an yap&dine teil:
- Landgasthaus Essl, Rührsdorf
- Hotel Post Hönigwirt, Kirchschlag in der Buckligen Welt
- Vinzenz Pauli, St. Pölten
- Wirtshaus im Demutsgraben, Zwettl
- Landgasthaus zum Knell, Mold
- Gasthof Kalteis, Kirchberg an der Pielach
- Gafringwirt, Euratsfeld
- Franz Joseph Wirtshaus, Obermarkersdorf
- Hopfeld - DREIKÖNIGSHOF, Stockerau
- Gasthaus zum Goldenen Schiff, Tulln
- Stadtwirtshaus Hopferl, Gmünd
- Schlosskeller Bockfließ, Bockfließ
Weitere Betriebe sollen folgen.
Weitere Informationen, Termine und Gutscheinen unter: www.wirtshauskultur.at/yap-and-dine (red)
