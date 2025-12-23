Prima Reisen legt exklusive Antarktis-Expedition für 2027 auf

Prima Reisen erweitert sein Portfolio um eine außergewöhnliche Expeditionsreise, die bislang nicht im regulären Programm des Veranstalters gelistet ist: Eine 21-tägige Polarkreuzfahrt durch die Antarktis mit Ziel Südafrika. Das Angebot richtet sich an erfahrene Reisende und wird als einmaliger Termin mit längerer Vorlaufzeit angeboten.

Reiseroute von Südamerika bis Afrika

Die Expedition startet am 8. März 2027 mit einem Flug nach Buenos Aires. Nach einem kurzen Aufenthalt erfolgt der Weiterflug nach Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt. Dort beginnt die Seereise an Bord der SH Diana, einem 5-Sterne-Expeditionskreuzfahrtschiff, das für die kommenden 20 Tage als Unterkunft dient.

Nach dem Ablegen führt die Route über die Drake-Passage zur Antarktischen Halbinsel. Während der Seetage stehen laut Veranstalter Fachvorträge, Filmvorführungen sowie Beobachtungen der Tierwelt vom Schiff aus auf dem Programm. Zusätzlich können die Einrichtungen des Schiffs, darunter Fitness- und Spa-Bereiche, genutzt werden.

Landgänge und Naturerlebnisse

In der Antarktis sind mehrere Anlandungen mit Zodiacs vorgesehen. Geplant sind Erkundungen der Küstenlandschaften mit Gletschern und Eisbergen sowie Tierbeobachtungen, unter anderem von Robben, Walen und Seevögeln. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Inselgruppe South Georgia, die für ihre großen Königspinguin-Kolonien bekannt ist. Dort sind auch Besuche historischer Stätten wie einer ehemaligen Walfangstation und des Grabes von Ernest Shackleton vorgesehen.

Im weiteren Verlauf steuert das Schiff die abgelegene Inselgruppe Tristan da Cunha an. Ein Halt ist im Ort Edinburgh of the Seven Seas geplant, der als eines der isoliertesten bewohnten Gebiete der Welt gilt.

Reiseende in Kapstadt

Das Ende der Expedition ist für den 30. März 2027 am Kap der Guten Hoffnung vorgesehen. In Kapstadt klingt die Reise aus, unter anderem mit Zeit zur individuellen Erkundung der Victoria & Alfred Waterfront und Blick auf den Tafelberg. Mit der Antarktis-Expedition setzt Prima Reisen auf ein spezialisiertes Angebot für Langstrecken- und Expeditionsreisende und ergänzt damit sein bestehendes Programm um eine außergewöhnliche Route. (Red)