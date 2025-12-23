Louisville präsentiert neue Highlights 2026

Louisville zählt seit Jahren zu den kulturell vielseitigsten Städten im Süden der USA. 2026 präsentiert sich Kentuckys größte Stadt mit mehreren Neueröffnungen, infrastrukturellen Erweiterungen und thematischen Schwerpunkten. Anlass ist unter anderem der 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit, der landesweit mit neuen Bildungs- und Kulturprojekten begleitet wird.

Neue Museen & barrierefreie Erlebnisorte

Die Museumslandschaft der Stadt wächst weiter. In der sogenannten Museum Row soll Ende des Sommers 2026 das Sons of the American Revolution Education Center and Museum eröffnen. Das rund 30 Mio.USD umfassende Projekt widmet sich der Geschichte der Amerikanischen Revolution und bietet immersive Galerien zu zentralen Persönlichkeiten und Ereignissen der Staatsgründung. Es entsteht in direkter Nachbarschaft zur genealogischen Bibliothek der Organisation, die mehr als 50.000 Materialien umfasst. Die Sons of the American Revolution haben ihren Hauptsitz seit 1988 in Louisville.

Im Stadtteil Clifton ist für Herbst 2026 die Eröffnung der Dot Experience geplant. Die 22 Mio.USD teure Erweiterung des American Printing House for the Blind (APH) versteht sich als barrierefreier Erlebnisort mit taktilen, akustischen und Braille-basierten Exponaten. Gezeigt werden unter anderem das weltweit größte Archiv der taubblinden Autorin Helen Keller, historische Dokumente von Louis Braille sowie Exponate aus der Geschichte des weltweit größten Braille-Druckers, der 1858 in Louisville gegründet wurde.

Kunst, Freizeit und Familienangebote

Bereits Ende 2025 wurde der neugestaltete Außenbereich des Speed Art Museum vorgestellt. Im rund 22 Mio.USD teuren Speed Art Park wurden 13 großformatige Skulpturen installiert und etwa 150 Bäume auf einer Fläche von rund 1,2 Hektar gepflanzt, um Kunst und urbane Biodiversität zu verbinden.

Für Familien erweitert Louisville 2026 sein Freizeitangebot deutlich. Der Freizeitpark Kentucky Kingdom schließt im Frühjahr eine 25 Mio.USD schwere Renovierung ab und eröffnet mit The Flying Fox die erste neue Achterbahn seit 2019. Zusätzlich ist die Eröffnung des AHOY Children’s Museum geplant, bei dem ein viktorianisches Herrenhaus für rund 4 Mio.USD in eine zweistöckige Erlebniswelt für Kinder umgebaut wird.

Kulinarische und kulturelle Jubiläen

Im Herbst 2026 feiert das Hot Brown Sandwich sein 100-jähriges Bestehen. Das 1926 im Brown Hotel erfundene Gericht steht im Oktober eine Woche lang im Mittelpunkt der Hot Brown Week und ist ganzjährig im historischen Hotel erhältlich. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch neue Betriebe in der Whiskey Row, die seit Ende 2025 das Bourbon-Angebot der Stadt erweitern.

Ebenfalls 2026 jährt sich der Todestag von Muhammad Ali zum zehnten Mal. BesucherInnen können in Louisville mehrere mit dem Boxer verbundene Orte besuchen, darunter sein Elternhaus, frühere Trainingsstätten und das Muhammad Ali Center. Zusätzlich würdigt der US-Postdienst den Sportler mit einer Gedenkbriefmarke.

Mit diesen Projekten und Jubiläen positioniert sich Louisville 2026 als vielseitige Städtedestination zwischen Geschichte, Kultur und zeitgemäßen Erlebnisangeboten. (Red)