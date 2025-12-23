Frohe Festtage & alles Gute für 2026

Liebe LeserInnen, liebe KundInnen, liebe FreundInnen,

ein intensives und bewegtes Jahr geht zu Ende – Zeit, innezuhalten, Danke zu sagen und neue Kraft zu schöpfen. Der Profi Reisen Verlag verabschiedet sich mit den Feiertagen in den Betriebsurlaub. Ab 2. Jänner 2026 sind wir wieder für Sie da und informieren Sie auf tip-online.at wie gewohnt über aktuelle Entwicklungen, Trends und Hintergründe aus der Reisebranche.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse, Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Ihr Feedback, Ihre Loyalität und Ihr Engagement sind für uns Motivation und Ansporn zugleich, auch im kommenden Jahr relevante, fundierte und inspirierende Inhalte für Sie zu gestalten.

Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen ruhige, entspannte und friedvolle Stunden – Zeit für Familie, FreundInnen sowie für all das, was im Alltag oft zu kurz kommt. Möge das Jahr 2026 Ihnen Gesundheit, Zuversicht, Erfolg und viele besondere Momente bringen – beruflich wie privat, und natürlich auch auf Reisen.

Das gesamte Team von tip, tip-online und reisetipps wünscht Ihnen frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Start in ein erfolgreiches neues Jahr!