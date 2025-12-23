Formen in Weiß 2026: LEGO® trifft Sport in Ischgl

Vom 10. bis 17. Jänner 2026 steht Ischgl erneut im Zeichen der internationalen Schneekunst. Unter dem Motto „LEGO® meets Sports“ gestalten KünstlerInnen aus verschiedenen Ländern monumentale Skulpturen aus Schnee, die ikonische LEGO® Formen mit dynamischen Sportmotiven kombinieren. Die Werke werden direkt im Skigebiet der Silvretta Arena errichtet und sind ab 16. Jänner im Rahmen des regulären Skibetriebs zugänglich.

Schneekunst mitten im Skigebiet

Seit mehr als 30 Jahren verwandeln die „Formen in Weiß“ die Silvretta Arena in eine temporäre Freiluftgalerie. 2026 arbeiten 20 KünstlerInnen in zehn Teams an detailreichen Schneeskulpturen, die bis zu sieben Meter hoch sind. Die Arbeiten entstehen auf bis zu 2.300 Metern Seehöhe und können bereits während der Entstehungsphase beobachtet werden.

Sportmotive in LEGO® Formensprache

Das diesjährige Motto verbindet die klaren Konturen der LEGO® Baustein-Ästhetik mit Motiven aus unterschiedlichen Sportarten. Thematisch reichen die Skulpturen von Fußball, Formel 1 und Rodelsport bis hin zu einer paralympischen Disziplin. Eine weitere Arbeit ist dem Tennissport und der Ischgl Trophy gewidmet. Charakteristisch sind präzise Kanten, eine spielerische Formsprache und humorvolle Figuren, umgesetzt ausschließlich aus Schnee.

Zugang nur auf Skiern oder Snowboard

Die Schneeskulpturen sind über die Flimjochbahn, die Idjochbahn sowie die neue Höllbodenbahn erreichbar. Ein Besuch ist ausschließlich mit Skiern oder Snowboard möglich, ein Betreten der Pisten zu Fuß ist nicht gestattet. Damit ist die Ausstellung vollständig in den Wintersportbetrieb integriert und verbindet Kunst und Skierlebnis unmittelbar. (red)