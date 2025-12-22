Bentour Reisen baut Türkei-Angebot auf alle 81 Provinzen aus

Bentour Reisen baut sein Türkei-Portfolio konsequent aus und bietet ab sofort Reisen in allen 81 Provinzen des Landes an. Der Veranstalter verfolgt damit das Ziel, nachhaltigen und wertschöpfenden Tourismus zu fördern, regionale Anbieter zu stärken und Reisebüros neue Verkaufsargumente für individuell gestaltete Türkei-Reisen abseits klassischer Badeziele zu bieten.

Im Fokus stehen Boutiquehotels, ausgewählte Stadthotels sowie familiengeführte Unterkünfte in bislang weniger touristisch erschlossenen Regionen. Diese Häuser ermöglichen authentische Einblicke in Kultur, Alltag und Kulinarik und tragen gleichzeitig zur wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen bei.

Ganzjahresziel Türkei neu positioniert

Mit dem erweiterten Angebot rückt Bentour Reisen neben etablierten Badeferienregionen verstärkt kulturell geprägte Städte, das anatolische Hinterland sowie die Schwarzmeerregion in den Mittelpunkt. Die Türkei wird damit als vielseitiges Ganzjahresziel positioniert, das Kultur, Natur und urbane Zentren verbindet.

Reisende profitieren von der gewohnten Produktqualität, Beratungskompetenz und Absicherung eines etablierten Veranstalters, während gleichzeitig Regionen abseits bekannter Routen erschlossen werden. Begegnungen mit Land und Leuten werden dabei bewusst zum Bestandteil der Reisegestaltung.

Bentour à la carte & volle Provision für Reisebüros

Grundlage für die Angebotsbreite ist das Individualreiseprodukt „Bentour à la carte“, das auf dem TripBuilder von Nezasa basiert. Flüge, Hotels, Transfers, Rundreisen und Zusatzleistungen lassen sich in Echtzeit kombinieren. Bereits mehr als 150 vorgefertigte Reisekombinationen stehen zur sofortigen Buchung oder als Basis für individuelle Anpassungen zur Verfügung.

Für Reisebüros relevant ist die volle Provisionierung: Die Vergütung entspricht zu 100% dem klassischen Pauschalreiseprodukt und wird bereits nach Buchung ausbezahlt. Alle Reisen bieten die Sicherheit einer Pauschalreise, bleiben jedoch vollständig individualisierbar. Insgesamt stehen 24 Abflughäfen innerhalb der Türkei für flexible Reiseplanungen zur Verfügung. (red)