TUI Weihnachtspunschen 2025: Gemeinsamer Ausklang in Wien


TUI Weihnachtspunschen powered by TUI Magic Life & Austrian Airlines
TUI Magic Life und Austrian Airlines luden Reisebüro-PartnerInnen zum entspannten Weihnachtstreffen in Wien ein, um das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen.

Am 11. Dezember veranstaltete TUI das Weihnachtstreffen „TUI Weihnachtspunsch powered by TUI Magic Life & Austrian Airlines“ im Wirtshaus Zattl im 1. Wiener Bezirk. Rund 30 Reisebüro-Profis nutzten die Gelegenheit, sich bei heißem Punsch auszutauschen. Gastgeber Richard Steiner, Key Account Manager Vertrieb bei TUI Österreich, begrüßte gemeinsam mit Baris Soysal, Sales-Manager der TUI Hotelmarken, sowie Michaela Rafalias und Julian Herz von Austrian Airlines die Gäste.

Vernetzung und Ausklang des Jahres

Die Abendveranstaltung bot den Teilnehmenden die Möglichkeit, das Jahr in entspannter Atmosphäre Revue passieren zu lassen und Kontakte innerhalb der Branche zu pflegen. Austrian Airlines ergänzte das Event mit einem Gewinnspiel, bei dem ein Flugticket zur neuen Sommerdestination Bastia auf Korsika verlost wurde. Das Weihnachtstreffen verband Netzwerken, Austausch und Branchennähe in lockerer Atmosphäre und rundete das Reisejahr für die teilnehmenden Reisebüro-Partner ab. (red) 

  adabei, tui, tui magic life, austrian airlines, aua, weihnachtspunsch, punsch, ausklang, agents, reisebüro, weihnachsmarkt

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



