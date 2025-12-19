Dertour bot interessierten Agents kürzlich eine exklusive Führung durch das Headquarter von Austrian Airlines am Flughafen Wien an. Zu Beginn begrüßte Marie-Christine von Strachwitz, Key Account Manager LHG Leisure Sales, die Gruppe mit einem umfassenden Update zu den neuesten Entwicklungen und Innovationen bei Austrian Airlines. Petra Seigmann, Sales Specialist, gab den Teilnehmenden im Anschluss einen Überblick über die Neuigkeiten bei Dertour Austria. Dann öffneten sich für die Agents die Türen, die sonst nur Insidern vorbehalten sind.

Cockpit, Hangar und Crewbereich

Die Gäste konnten das Cockpit besichtigen und erfahren, wie KapitänIn und CopilotIn mit dem Tower kommunizieren. Im Hangar wurde ein Flugzeug aus nächster Nähe vorgestellt, inklusive technischer Details wie Beschleunigung, Brems- und Tankvorgänge sowie der Kerosinersparnis durch die Sharkskin-Folie auf der B777. Auch das Crewrestcompartment konnte besichtigt werden. Zusätzlich wurden Themen wie Personalplanung und die Voraussetzungen, um FlugbegleiterIn oder PilotIn zu werden, anschaulich erläutert.

"Tag voller Aha-Momente"

Die „Backstage“-Führung bot eine Fülle an Hintergrundinformationen, die den TeilnehmerInnen die komplexen Abläufe hinter einem sicheren und reibungslosen Flugbetrieb näherbrachten. „Ein Tag voller Aha-Momente, der meine Begeisterung für die Luftfahrt noch zusätzlich gestärkt hat – perfekt umgesetzt von Dertour Austria und Austrian Airlines“, so Manuel Rotter von Kuoni in Wien Hietzing. (red)