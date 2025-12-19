| news | reisebuero » adabei
Mit Dertour Austria "Backstage" bei Austrian Airlines
Knapp 20 Reisebüro-KollegInnen erhielten bei Austrian Airlines einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Luftfahrt – von Cockpitbesuchen bis zu Hangar-Einblicken.
Dertour bot interessierten Agents kürzlich eine exklusive Führung durch das Headquarter von Austrian Airlines am Flughafen Wien an. Zu Beginn begrüßte Marie-Christine von Strachwitz, Key Account Manager LHG Leisure Sales, die Gruppe mit einem umfassenden Update zu den neuesten Entwicklungen und Innovationen bei Austrian Airlines. Petra Seigmann, Sales Specialist, gab den Teilnehmenden im Anschluss einen Überblick über die Neuigkeiten bei Dertour Austria. Dann öffneten sich für die Agents die Türen, die sonst nur Insidern vorbehalten sind.
Cockpit, Hangar und Crewbereich
Die Gäste konnten das Cockpit besichtigen und erfahren, wie KapitänIn und CopilotIn mit dem Tower kommunizieren. Im Hangar wurde ein Flugzeug aus nächster Nähe vorgestellt, inklusive technischer Details wie Beschleunigung, Brems- und Tankvorgänge sowie der Kerosinersparnis durch die Sharkskin-Folie auf der B777. Auch das Crewrestcompartment konnte besichtigt werden. Zusätzlich wurden Themen wie Personalplanung und die Voraussetzungen, um FlugbegleiterIn oder PilotIn zu werden, anschaulich erläutert.
"Tag voller Aha-Momente"
Die „Backstage“-Führung bot eine Fülle an Hintergrundinformationen, die den TeilnehmerInnen die komplexen Abläufe hinter einem sicheren und reibungslosen Flugbetrieb näherbrachten. „Ein Tag voller Aha-Momente, der meine Begeisterung für die Luftfahrt noch zusätzlich gestärkt hat – perfekt umgesetzt von Dertour Austria und Austrian Airlines“, so Manuel Rotter von Kuoni in Wien Hietzing. (red)
dertour, dertour austria, aua, austrian airlines, backstage, agents, event, führung
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
19 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Buchungsstart für MSC World Cruise 2028
Die 115-Nächte-Reise um die Welt...
-
airtours: Luxus Hoteltag für Reiseprofis in Wien
Anfang Dezember veranstaltete airtours, die...
-
Neues Treueprogramm für ReiseberaterInnen "Worldia Club"
Mit dem "Worldia Club" führt...
-
Explorer: Zuganreise inklusive - neue Rundreisen verfügbar
Der Individualreise-Spezialist integriert ab sofort...
-
Protagonisti del Mare 2025 - Costa ehrt Top-Vertriebspartner
Für die 30. Ausgabe von...