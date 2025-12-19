tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

TUI Care Foundation: Symbolische Adoptionen als Geschenk


Symbolische Adoptionen einer Babyschildkröte
Mit einer symbolischen Adoption von Baum, Schildkröte oder Koralle können SpenderInnen weltweit Naturschutzprojekte unterstützen und gleichzeitig ein nachhaltiges Geschenk überreichen.

Die TUI Care Foundation bietet die Möglichkeit, über ihre Website Bäume, Schildkröten oder Korallen zu adoptieren. Diese symbolischen Adoptionen fördern Naturschutzprojekte an Reisezielen weltweit und können auch im Namen einer anderen Person verschenkt werden.

Schildkröten, Bäume und Korallen adoptieren

Schildkrötenadoptionen unterstützen das TUI Turtle Aid Programm, das gefährdete Meeresschildkröten und ihre Nistplätze an Standorten wie Kap Verde, Griechenland, der Türkei und Italien schützt.
Baumadoptionen fließen in das TUI Forests Programm und tragen zur Wiederaufforstung, Erhaltung der Artenvielfalt und nachhaltigen Landnutzung in Regionen wie Mallorca, Rhodos, Peru, Kolumbien, Sansibar oder Mosambik bei. Insgesamt wurden bereits 5 Mio. Bäume gepflanzt.
Korallenadoptionen fördern das TUI Sea the Change Programm. Beschädigte Riffe in Asien, der Karibik und im Mittelmeer werden wiederhergestellt. Bei Premium-Adoptionen erhalten SpenderInnen ein Foto der Koralle am Standort in Bali, inklusive eines Namensschildes.

Symbolisches Geschenk mit Wirkung

Adoptionen können direkt über die Website der TUI Care Foundation unter www.tuicarefoundation.com/de/adoption durchgeführt werden und eignen sich insbesondere in der Weihnachtszeit als nachhaltige Geschenkidee. (red) 

  tui, tui care, tui care foundation, care foundation, geschenk, adoption, weihnachten, spenden, unterstützung, naturschutz

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
19 Dezember 2025

12:24
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 51/52
11:41
ÖAMTC: Wichtige Verkehrs- und Reiseänderungen 2026 im Überblick
10:45
Mit Dertour Austria "Backstage" bei Austrian Airlines
10:18
TUI Care Foundation: Symbolische Adoptionen als Geschenk
10:12
Buchungsstart für MSC World Cruise 2028
09:58
Salzburg Airport: Erweiterungen und Highlights bis 2026

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.