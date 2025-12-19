| news | nachhaltigkeit » produkt
TUI Care Foundation: Symbolische Adoptionen als Geschenk
Mit einer symbolischen Adoption von Baum, Schildkröte oder Koralle können SpenderInnen weltweit Naturschutzprojekte unterstützen und gleichzeitig ein nachhaltiges Geschenk überreichen.
Die TUI Care Foundation bietet die Möglichkeit, über ihre Website Bäume, Schildkröten oder Korallen zu adoptieren. Diese symbolischen Adoptionen fördern Naturschutzprojekte an Reisezielen weltweit und können auch im Namen einer anderen Person verschenkt werden.
Schildkröten, Bäume und Korallen adoptieren
Schildkrötenadoptionen unterstützen das TUI Turtle Aid Programm, das gefährdete Meeresschildkröten und ihre Nistplätze an Standorten wie Kap Verde, Griechenland, der Türkei und Italien schützt.
Baumadoptionen fließen in das TUI Forests Programm und tragen zur Wiederaufforstung, Erhaltung der Artenvielfalt und nachhaltigen Landnutzung in Regionen wie Mallorca, Rhodos, Peru, Kolumbien, Sansibar oder Mosambik bei. Insgesamt wurden bereits 5 Mio. Bäume gepflanzt.
Korallenadoptionen fördern das TUI Sea the Change Programm. Beschädigte Riffe in Asien, der Karibik und im Mittelmeer werden wiederhergestellt. Bei Premium-Adoptionen erhalten SpenderInnen ein Foto der Koralle am Standort in Bali, inklusive eines Namensschildes.
Symbolisches Geschenk mit Wirkung
Adoptionen können direkt über die Website der TUI Care Foundation unter www.tuicarefoundation.com/de/adoption durchgeführt werden und eignen sich insbesondere in der Weihnachtszeit als nachhaltige Geschenkidee. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
19 Dezember 2025
