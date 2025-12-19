Salzburg Airport: Erweiterungen und Highlights bis 2026

Der Salzburg Airport hat seinen Flugplan mit Stand 18.12.2025 veröffentlicht. Neben verlängerten Strecken umfasst das Programm zusätzliche Sommerverbindungen sowie zahlreiche ganzjährig bediente Destinationen. Der Fokus liegt auf einer stabilen Anbindung an europäische Metropolen, klassischen Ferienzielen und ausgewählten Langstrecken-Drehkreuzen.

Verlängerungen & saisonale Schwerpunkte

Die Verbindung nach Marrakesch wird bis 15.05.2026 angeboten. Tel Aviv ist weiterhin ganzjährig mit Sun d’Or und EL AL im Programm. Pristina wird ab Sommer 2026 jeweils dienstags und sonntags bedient.

Für die Herbstferien 2026 sind unter anderem Flüge nach Hurghada, Heraklion, Olbia, Larnaka, Antalya, Las Palmas und Teneriffa vorgesehen. Zusätzlich stehen Städtedestinationen wie Hamburg, Berlin, Belgrad, Amsterdam, London, Istanbul und Dubai zur Verfügung.

Aktueller Flugplan:

Der aktuelle Flugplan umfasst ein umfangreiches Angebot an ganzjährigen, saisonalen und winterlichen Zielen.

Ganzjährig: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Amsterdam (mit saisonaler Pause im November), Rotterdam, London Gatwick, London Stansted, Istanbul, Belgrad, Dubai, Tel Aviv, Hurghada, Alicante, Palma de Mallorca (mit saisonalen Anpassungen)

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Amsterdam (mit saisonaler Pause im November), Rotterdam, London Gatwick, London Stansted, Istanbul, Belgrad, Dubai, Tel Aviv, Hurghada, Alicante, Palma de Mallorca (mit saisonalen Anpassungen) Sommer 2026: Burgas, Korsika/Calvi, Karpathos, Korfu, Kos, Kreta/Heraklion, Rhodos, Zakynthos, Lamezia Terme, Sardinien/Olbia, Pristina, Monastir, Antalya, Larnaka, Barcelona, Marrakesch (bis 15.05.2026)

Burgas, Korsika/Calvi, Karpathos, Korfu, Kos, Kreta/Heraklion, Rhodos, Zakynthos, Lamezia Terme, Sardinien/Olbia, Pristina, Monastir, Antalya, Larnaka, Barcelona, Marrakesch (bis 15.05.2026) Winter 2025/26: Marsa Alam, Gran Canaria / Las Palmas, Teneriffa, Kopenhagen, Tallinn, Helsinki, Riga, Stockholm, Oslo, Reykjavik, Dublin, London Heathrow, London Luton, London Southend, Belfast, Birmingham, Bristol, Edinburgh, Leeds, Liverpool, Manchester, Eindhoven, Beirut

Die Verbindungen werden von einer Vielzahl internationaler Airlines durchgeführt, darunter Eurowings, Lufthansa, Austrian Airlines, Ryanair, easyJet, Turkish Airlines, Transavia, British Airways, flydubai und weitere. Einzelne Flüge sind nicht durchgehend; Änderungen bleiben vorbehalten.

Hinweis für Agents: Parken am SZG

Für Abflüge ab Salzburg steht Agents ein vergünstigtes Parkangebot zur Verfügung. Auf der Parkfläche P3 wird ein Discount von 40% auf den aktuellen Listenpreis gewährt. Die Buchung erfolgt ausschließlich vorab über die Park.Aero Plattform im Menüpunkt „Expedienten Parken“, der Rabatt ist dort automatisch hinterlegt. Wichtig: Eine Einlösung vor Ort ist ab 01.01.2026 nicht mehr möglich. (red)