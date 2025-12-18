tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

ÖHV-Urlaubsradar: Österreich bleibt Top-Ziel für Winterurlaube


Drei von vier ÖsterreicherInnen planen ihre Winterferien im Inland. Aktivurlaub und Wellness stehen dabei ganz oben auf der Wunschliste.

Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) hat gemeinsam mit Reppublika Research die Urlaubspläne der ÖsterreicherInnen für die Weihnachts- und Winterferien erhoben. Das Ergebnis: Vier von zehn planen mindestens eine Winterreise, 8% sogar mehrere. Rund 38% bleiben zuhause, 15% sind noch unentschlossen. „Die Winterferien sind ein Fixpunkt im Urlaubsjahr und geben den Betrieben wichtige Planungssicherheit“, betont ÖHV-Präsident Walter Veit.

Winterurlaub klar im Inland

Rund drei Viertel der Reisenden verbringen ihren Winterurlaub in Österreich. Besonders gefragt sind die Bundesländer Steiermark, Salzburg und Tirol, gefolgt von Kärnten und Oberösterreich. „Kurze Anreisewege, hohe Angebotsqualität sowie die Kombination aus Wintersport, Kulinarik und Erholung machen Urlaub im eigenen Land attraktiv“, so Veit. Aktiv- und Erlebnisaufenthalte – allen voran Skifahren – dominieren, gefolgt von Erholungs- und Wellnessurlauben.

Saison und Wertschöpfung profitieren

Die Winterferien tragen maßgeblich zur Wertschöpfung und regionalen Entwicklung bei. Rund ein Drittel der UrlauberInnen plant Ausgaben zwischen 500 und 999 EUR, weitere 20% zwischen 1.000 und 1.499 EUR. 14% kalkulieren mit mehr als 2.000 EUR. „Die Wintersaison sichert Beschäftigung, Umsatz und stärkt die Regionen nachhaltig“, unterstreicht Veit.

Die ÖHV und das Meinungsforschungsinstitut Reppublika befragen regelmäßig vor Schulferien eine repräsentative Auswahl von 1.000 ÖsterreicherInnen zu ihren Urlaubsplänen. (red)

  öhv, österreichische hotelvereinigung, winter 2025-26, winterurlaub, österreich, skiurlaub, inland, urlaubsradar

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
