| news | flug
Austrian Airlines präsentiert Weihnachtssong "Flynachten"
Austrian Airlines erweitert die Weihnachtskampagne „Fröhliche Flynachten“ um einen eigenen Elektropop-Song samt Musikvideo mit MitarbeiterInnen.
Austrian Airlines setzt in der diesjährigen Weihnachtskampagne auch auf einen hauseigenen Elektropop-Weihnachtssong: „Flynachten“ wurde vom internen Content-Production-Team erstellt, Text und Musik sind KI-generiert. Auch MitarbeiterInnen aus Kabine, Technik und Bodenabfertigung sind im Musikvideo zu sehen. Der Song verbindet urbane Beats mit weihnachtlicher Atmosphäre und typischen Flugelementen wie Turbinengeräuschen, Gate-Atmosphäre oder Schneeflocken am Fenster. Eingängige Rhymes wie „Weihnachten wird zu Flynachten“ sollen die Hochsaison auf moderne Weise emotional erlebbar machen.
MitarbeiterInnen im Rampenlicht
Ingrid Gogl, Bereichsleiterin Brand & Communications bei Austrian Airlines: „Mit dem Flynachten-Song übersetzen wir die Energie unserer Teams in Musik und machen Lust aufs Fliegen – direkt, ehrlich und mit Flow. Unsere MitarbeiterInnen zeigen in der intensivsten Reisezeit Professionalität und Charme, das spiegelt sich auch im Song wider.“
Der Track wird über Social Media, digitale Kanäle und interne Plattformen ausgespielt. Link zum Youtube-Video HIER (red)
austrian airlines, aua, weihnachten, song, lied, weihnachslied, flynachten, musik
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
18 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Austrian Airlines erweitert Sommerflugplan 2026
Austrian Airlines stockt den Sommerflugplan...
-
Dertour: Neue Korsikaflüge ab Wien im Sommer 2026
Dertour Austria erweitert das Flugangebot...
-
Flughafen Wien verzeichnet passagierstärksten November
Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete im November...
-
Austrian Airlines startet Ausflottung der Embraer 195
Austrian Airlines hat den Flottenrollover...
-
Neue Chefs für SunExpress und Eurowings
Max Kownatzki, CEO von SunExpress,...