Austrian Airlines setzt in der diesjährigen Weihnachtskampagne auch auf einen hauseigenen Elektropop-Weihnachtssong: „Flynachten“ wurde vom internen Content-Production-Team erstellt, Text und Musik sind KI-generiert. Auch MitarbeiterInnen aus Kabine, Technik und Bodenabfertigung sind im Musikvideo zu sehen. Der Song verbindet urbane Beats mit weihnachtlicher Atmosphäre und typischen Flugelementen wie Turbinengeräuschen, Gate-Atmosphäre oder Schneeflocken am Fenster. Eingängige Rhymes wie „Weihnachten wird zu Flynachten“ sollen die Hochsaison auf moderne Weise emotional erlebbar machen.

MitarbeiterInnen im Rampenlicht

Ingrid Gogl, Bereichsleiterin Brand & Communications bei Austrian Airlines: „Mit dem Flynachten-Song übersetzen wir die Energie unserer Teams in Musik und machen Lust aufs Fliegen – direkt, ehrlich und mit Flow. Unsere MitarbeiterInnen zeigen in der intensivsten Reisezeit Professionalität und Charme, das spiegelt sich auch im Song wider.“

Der Track wird über Social Media, digitale Kanäle und interne Plattformen ausgespielt. Link zum Youtube-Video HIER (red)