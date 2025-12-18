ÖBB Rail Tours hat ab Dezember 2025 die neuen „Erlebnistickets Wintersport“ online gestellt. Das Angebot ermöglicht die nachhaltige Anreise mit der Bahn zu 22 Wintersportgebieten in ganz Österreich und kombiniert die Bahnfahrt mit einem Skipass oder einer Berg- und Talfahrt. Je nach Destination sind 1- bis 10-Tage-Skipässe inkludiert. Falls erforderlich, ist auch der Regionalbus vom Zielbahnhof ins Skigebiet im Ticket enthalten. Die Buchung erfolgt online über das Erlebnisportal der ÖBB.

22 Wintersportregionen im Angebot

In der Saison 25/26 stehen insgesamt 21 Skiregionen zur Auswahl, darunter Stuhleck, Schladming – Planai & Hochwurzen, Kreischberg Murau, Gerlitzen Alpe, Goldeck, Hinterstoder, Wurzeralm, Dachstein West, KitzSki, SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental, Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, Stubaier Gletscher, Skigastein, Region Hochkönig sowie Zell am See-Kaprun.

Ergänzt wird das Angebot durch das Winterwunderland Raxalpe, das sich für Schneeschuhwanderungen eignet. Die Berg- und Talfahrt mit der Rax-Seilbahn ist hier im Erlebnisticket inkludiert.

Flexible Ticketkombinationen

Der Skipass beziehungsweise die Berg- und Talfahrt kann mit ÖBB Einzeltickets, Sparschiene-Angeboten, ÖBB Nightjet, Verkehrsverbund-Tickets sowie Einzeltickets der Deutschen Bahn kombiniert werden. Spezielle Tarife für Kinder und Jugendliche sind verfügbar, eine gültige ÖBB Vorteilscard wird anerkannt. Eine vollständige Übersicht aller Destinationen gibt es unter: www.erlebnistickets.railtours.at

Nach dem Kauf erhalten KundInnen die Buchungsbestätigung und Reiseunterlagen als PDF per E-Mail. Ein Voucher mit QR-Code für den Skipass wird je nach Bezugsart an der Kassa, am Automaten im Skigebiet oder über das Aufladen einer vorhandenen Keycard bereitgestellt. Eine allfällige Depotgebühr für die Keycard ist je nach Skigebiet vor Ort zu bezahlen oder bereits inkludiert.

Zusatzangebote und Events

KundInnen des ÖBB Erlebnisportals erhalten bei INTERSPORT RENT und SPORT 2000 rent mit dem Rabattcode OEBB eine Ermäßigung auf die Verleihausrüstung. Zusätzlich können ausgewählte Wintersportevents mit Bahn-Anreise kombiniert werden, darunter der AUDI FIS Skiweltcup Semmering am 27. oder 28. Dezember 2025 sowie das Nightrace in Schladming am 28. Jänner 2026 mit Party-Sonderzug ab/bis Wien. (red)