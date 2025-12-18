airtours: Luxus Hoteltag für Reiseprofis in Wien

Auf Einladung von airtours nahmen sieben Kolleginnen aus TUI Das Reisebüro Standorten sowie eine Kollegin aus der airtours travel boutique in Graz an dem Event teil. Begleitet wurde die Gruppe von Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager airtours Österreich, sowie Kathrin Stecher, TUI Eigenvertriebsservices. Ziel des Luxus Hoteltages ist es, Reisebüro-Mitarbeitenden die Wiener Luxushotellerie näherzubringen und insbesondere jungen Agents sowie QuereinsteigerInnen ein besseres Verständnis für die Anforderungen von Luxusreisenden zu vermitteln.

Vier Wiener Luxushäuser im Fokus

Beim zweiten airtours Luxus Hoteltag in Wien präsentierten sich vier renommierte Häuser der Stadt. Dazu zählten das Boutiquehotel Amauris Vienna am Ring, das moderne Architektur mit historischen Elementen verbindet, sowie das urbane Luxushotel Le Méridien Vienna. Ebenfalls Teil des Programms waren das Rosewood Vienna in einem restaurierten Bankgebäude des 19. Jahrhunderts sowie das neu eröffnete Mandarin Oriental Vienna in einem ehemaligen Gerichtsgebäude im Stadtzentrum.

Austausch und Networking

Beim gemeinsamen Lunch in der YOURBar im Le Méridien Vienna erhielten die Teilnehmerinnen Einblicke in die Mehrwerte, die airtours für anspruchsvolle KundInnen bietet. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Besuch des Altwiener Weihnachtsmarkts auf der Freyung, bei dem die Reisebüro-Profis den Tag in informellem Rahmen ausklingen ließen. (red)