MSC stellt neue Sommer-Routen 2026 im östlichen Mittelmeer vor
MSC Cruises erweitert das Angebot im Sommer 2026 mit neuen 7-Nächte-Routen der MSC Lirica und MSC Divina im östlichen Mittelmeer.
MSC Cruises setzt im Sommer 2026 verstärkt auf abwechslungsreiche Routen im östlichen Mittelmeer. Mit der MSC Lirica und der MSC Divina bietet die Reederei 7-Nächte-Kreuzfahrten zu Zielen in Griechenland, der Türkei, Italien und Montenegro an. Beide Schiffe verbinden klassische Destinationen mit neueren Hafenstopps und sprechen damit Gäste an, die Kultur, Strand und historische Stätten kombinieren möchten.
Routen der MSC Lirica ab Venedig
Die MSC Lirica startet ab 4. April 2026 zu 7-Nächte-Kreuzfahrten ab Venedig-Marghera. Die Route führt nach Kotor in Montenegro, auf die griechischen Inseln Mykonos und Syros sowie nach Ancona in Italien. In Mykonos ist ein Übernachtaufenthalt vorgesehen. Syros zählt zu den weniger frequentierten Kykladeninseln und ergänzt die Route um eine authentische griechische Destination. Kotor und Ancona runden das Programm mit historischen Altstädten und Adriaküsten-Flair ab.
MSC Divina ab Civitavecchia
Ab 24. April 2026 ist die MSC Divina ab Civitavecchia bei Rom im Einsatz. Die Route umfasst Mykonos, Kusadasi und Marmaris in der Türkei sowie Neapel. Von Kusadasi aus besteht die Möglichkeit zum Besuch der antiken Ruinen von Ephesos, während Neapel als Ausgangspunkt für Ausflüge nach Pompeji dient. Mit Marmaris nimmt MSC Cruises zudem eine Destination ins Programm, die für ihre Küstenlandschaft und den historischen Hafen bekannt ist.
Komfortoption MSC Yacht Club
Für Gäste, die besonderen Wert auf Privatsphäre und Service legen, steht auf beiden Schiffen der MSC Yacht Club zur Verfügung. Das „Schiff-im-Schiff“-Konzept bietet Zugang zu exklusiven Bereichen wie eigenem Restaurant, Lounge, Pool und Sonnendeck sowie einen 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service.
Weitere Informationen sind auf der Website von MSC Cruises verfügbar. (red)
