Neues Treueprogramm für ReiseberaterInnen "Worldia Club"
Mit dem "Worldia Club" führt Worldia ab 1. Jänner 2026 ein neues Loyalty-Programm für den stationären Vertrieb ein.
Worldia erweitert ab 1. Jänner 2026 sein Angebot für den stationären Vertrieb um ein neues Treueprogramm für ReiseberaterInnen. Mit dem „Worldia Club“ setzt der Spezialist für Bausteinreisen auf ein transparentes Punktesystem, Bonusstufen und Prämien und stärkt damit gezielt die Zusammenarbeit mit Reisebüros im DACH-Markt. Jedes teilnehmende Reisebüro erhält ein persönliches Partnerkonto, über das Punkte, Statuslevel und Vorteile jederzeit abrufbar sind.
Punktesystem und Einlösung
Für jede bestätigte Buchung werden 1 Worldia-Punkt pro Euro Umsatz gutgeschrieben. Nach Abschluss der Kundenreise können die Punkte eingelöst werden, unter anderem für Gutscheine und Prämien bei mehr als 150 Partnermarken aus den Bereichen Gastronomie, Mode, Hotellerie und Entertainment. Die Punkte sind 24 Monate ab Abreisedatum der KundInnen gültig. Informationen zu Rewards, Aktionen und Punktestand stehen im persönlichen Dashboard zur Verfügung.
Bonusstufen und Zusatzaktionen
Mit steigendem Umsatz steigen PartnerInnen in höhere Bonusstufen auf. Vorgesehen sind die Level Bronze, Silver, Gold, Black und Platinum. Je nach Status profitieren Reisebüros von zusätzlichen Bonuspunkten und erweiterten Vorteilen.
Ergänzend plant Worldia regelmäßige Aktionen und Challenges. Die erste Kampagne betrifft Buchungen für die USA und Kanada: Für Buchungen zwischen 15. Dezember und 16. Jänner werden 1,5 Punkte pro Euro Umsatz gutgeschrieben.
Stärkung des Vertriebspartnersystems
Mit dem neuen Loyalty-Programm stärkt Worldia die Partnerschaften im DACH-Markt und baut die Service- und Incentive-Struktur für ReiseberaterInnen weiter aus. Gleichzeitig schafft das Unternehmen zusätzliche Anreize, um die Zusammenarbeit langfristig noch attraktiver und effizienter zu gestalten.
Details zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung HIER. Fragen zum Worldia Club beantwortet das Team unter club@worldia.com.
Kontakt für Partner-Registrierung:
Worldia Deutschland GmbH - Philipp Seltenheim und Angela Marchenko: Telefon: +49 (0) 30 30806830 / int-am@worldia.com (red)
