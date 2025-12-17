| news | schiff » veranstalter
Mekong Star: Neues Premium-Schiff von Lernidee gestartet
Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum hat Lernidee Erlebnisreisen das neue Premium-Schiff Mekong Star in Betrieb genommen.
Nach 16 Monaten Bauzeit ist die Mekong Star, das neue Flaggschiff der Mekong-Flotte von Lernidee Erlebnisreisen, planmäßig in Dienst gestellt worden. Die ersten regulären Reisen zwischen dem Goldenen Dreieck und Vientiane sind erfolgreich abgeschlossen. Zuvor fanden mehrere Shakedown- und Pionierreisen für Reisebüros, Reiseveranstalter, VertriebspartnerInnen und Medien statt.
„Die Mekong Star ist im wahrsten Sinne des Namens unser neuer Stern auf dem nördlichen Mekong. Sie vereint modernen Komfort mit authentischem Flair und bietet eine Premium-Erfahrung, die auf diesem Flussabschnitt bislang einzigartig ist“, erklärte Oleg Zlatov, Teamleiter für Südostasien bei Lernidee Erlebnisreisen.
Ausstattung & Komfort
Die Mekong Star gilt als komfortabelstes Schiff auf dem nördlichen Mekong. Mit nur 12 großzügigen Kabinen (21–39 m²), privaten Balkonen oder Terrassen, Badewannen in den Signature-Suiten, bodentiefen Fenstern, Klimaanlage, Minibar und Nespresso-Maschine bietet das Schiff viel Platz und Privatsphäre.
Zur Ausstattung zählen zwei Restaurantbereiche (innen/außen), zwei Bars, ein Spa, eine Bibliothek, eine Lounge sowie großzügige Sonnendecks. Inklusive für alle Gäste sind alkoholische und nicht-alkoholische Getränke während der Mahlzeiten, ein Signature Sundowner pro Tag sowie eine Spa-Anwendung. Eine integrierte Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher reduziert den Generatorbetrieb während der Liegezeiten deutlich.
Route & Einsätze 2026
Die Mekong Star wird schwerpunktmäßig auf 11-tägigen Kreuzfahrten zwischen dem Goldenen Dreieck, Luang Prabang und Vientiane eingesetzt, beispielsweise auf der Premium-Variante der Flusskreuzfahrt Orchidee ab 6.400 EUR. Heimathafen ist Luang Prabang, UNESCO-Weltkulturerbe und logistische Drehscheibe sowie Standort des Lernidee-Büros. (red)
lernidee, erlebnisreisen, lernidee erlebnisreisen, schiff, mekong, mekong star
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
17 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Explorer: Zuganreise inklusive - neue Rundreisen verfügbar
Der Individualreise-Spezialist integriert ab sofort...
-
Protagonisti del Mare 2025 - Costa ehrt Top-Vertriebspartner
Für die 30. Ausgabe von...
-
AIDA: Buchungsstart für Weltreise 2027 mit AIDAdiva
144 Tage, sechs Kontinente und...
-
Dertour: Neue Korsikaflüge ab Wien im Sommer 2026
Dertour Austria erweitert das Flugangebot...
-
MSC Cruises: Buchungsstart für MSC World Atlantic 2027
MSC Cruises startet den Verkauf...