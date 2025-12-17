Mekong Star: Neues Premium-Schiff von Lernidee gestartet

Nach 16 Monaten Bauzeit ist die Mekong Star, das neue Flaggschiff der Mekong-Flotte von Lernidee Erlebnisreisen, planmäßig in Dienst gestellt worden. Die ersten regulären Reisen zwischen dem Goldenen Dreieck und Vientiane sind erfolgreich abgeschlossen. Zuvor fanden mehrere Shakedown- und Pionierreisen für Reisebüros, Reiseveranstalter, VertriebspartnerInnen und Medien statt.

„Die Mekong Star ist im wahrsten Sinne des Namens unser neuer Stern auf dem nördlichen Mekong. Sie vereint modernen Komfort mit authentischem Flair und bietet eine Premium-Erfahrung, die auf diesem Flussabschnitt bislang einzigartig ist“, erklärte Oleg Zlatov, Teamleiter für Südostasien bei Lernidee Erlebnisreisen.

Ausstattung & Komfort

Die Mekong Star gilt als komfortabelstes Schiff auf dem nördlichen Mekong. Mit nur 12 großzügigen Kabinen (21–39 m²), privaten Balkonen oder Terrassen, Badewannen in den Signature-Suiten, bodentiefen Fenstern, Klimaanlage, Minibar und Nespresso-Maschine bietet das Schiff viel Platz und Privatsphäre.

Zur Ausstattung zählen zwei Restaurantbereiche (innen/außen), zwei Bars, ein Spa, eine Bibliothek, eine Lounge sowie großzügige Sonnendecks. Inklusive für alle Gäste sind alkoholische und nicht-alkoholische Getränke während der Mahlzeiten, ein Signature Sundowner pro Tag sowie eine Spa-Anwendung. Eine integrierte Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher reduziert den Generatorbetrieb während der Liegezeiten deutlich.

Route & Einsätze 2026

Die Mekong Star wird schwerpunktmäßig auf 11-tägigen Kreuzfahrten zwischen dem Goldenen Dreieck, Luang Prabang und Vientiane eingesetzt, beispielsweise auf der Premium-Variante der Flusskreuzfahrt Orchidee ab 6.400 EUR. Heimathafen ist Luang Prabang, UNESCO-Weltkulturerbe und logistische Drehscheibe sowie Standort des Lernidee-Büros. (red)