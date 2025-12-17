Explorer: Zuganreise inklusive - neue Rundreisen verfügbar

Explorer baut seinen Service für KundInnen sowie Reisebüros weiter aus: Ab Dezember ist bei allen Pauschalreisen mit internationalen Flügen automatisch ein kostenloses Zug-zum-Flug-Ticket (2. Klasse) inkludiert. Das Ticket gilt für alle deutschen Abflughäfen sowie für Salzburg und Basel. "Mit dem automatisch inkludierten Zug-zum-Flug-Ticket schaffen wir noch mehr Komfort und Planungssicherheit – sowohl für unsere KundInnen als auch für die Reisebüros“, erklärt Heike Niederberghaus, Geschäftsführerin von Explorer. „Gerade die flexible Nutzung ohne Zugbindung ist ein großer Vorteil und passt perfekt zu unserem Anspruch, Reisen möglichst unkompliziert und stressfrei zu gestalten.“

Alle Informationen zur Nutzung, zur Einlösung des Tickets, zu möglichen Upgrades in die 1. Klasse sowie zur Verwendbarkeit am Tag nach dem Rückflug stehen Reisebüros unter www.slr-info.de/rail-and-fly zur Verfügung.

Neu im Programm: Magische Rundreisen

Explorer erweitert zudem sein Portfolio um zwei neue thematische Reisen, die gezielt Fans der Harry-Potter-Filmwelt ansprechen:

„Londoner Zauberpfade“ (5 Tage): Städtetrip in die britische Metropole mit zwei geführten Tagestouren zu bekannten Drehorten und Inspirationsquellen der Filmreihe.

„Schottlands zauberhafte Filmkulissen“ (9 Tage): Mietwagenrundreise durch beeindruckende Landschaften, die als Kulisse für zahlreiche Filmszenen dienten.

Beide Reisen sind über das Buchungssystem TripBuilder flexibel anpassbar und können individuell auf die Wünsche der KundInnen zugeschnitten werden – ein Mehrwert für die Beratung im Reisebüro. „Themenreisen wie diese verbinden Emotionen, Erlebnis und Individualität – genau das, was viele KundInnen suchen“, so Niederberghaus. „Durch die flexible Anpassbarkeit im TripBuilder bieten wir Reisebüros maximale Freiheit bei der Gestaltung und gleichzeitig einzigartige Reiseerlebnisse.“

Registrierung für neue Explorer-Agenturen:

Reisebüros ohne bestehende Explorer-Agentur können sich jetzt einfach registrieren. Eine Übersicht über alle Produkte, Buchungshilfen und weitere Informationen gibt es unter: slr-info.de/explorer (red)