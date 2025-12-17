Protagonisti del Mare 2025 - Costa ehrt Top-Vertriebspartner

Costa Kreuzfahrten ehrte am 13. Dezember 2025 seine besten Vertriebspartner weltweit. Das viertägige Event auf der Costa Smeralda fand im Rahmen des zweiten Costa Global Summits statt, bei dem neben der Würdigung des Kreuzfahrtjahres 2025 auch die neuesten Produkt-Highlights und Innovationen präsentiert wurden. Die Route führte von Savona über Marseille bis nach Barcelona und brachte Partner aus Südamerika, Asien und Europa zusammen. Unter den knapp 2.000 Gästen waren auch fünf Gewinner aus Österreich vertreten.

„Der Costa Global Summit 2025 hat gezeigt, wie lebendig und zukunftsorientiert moderne Kreuzfahrt ist. Es war mir eine Freude, die Highlights des vergangenen Jahres zu feiern und einen Ausblick auf spannende Neuerungen zu geben“, erklärte Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland bei Costa Kreuzfahrten. Andrea Tavella, Sales & Marketing Director DACH, ergänzte: „2025 war ein erfolgreiches Jahr. Mit erweitertem Angebot und gezielter Ansprache von Italien-LiebhaberInnen haben wir gemeinsam mit unseren VertriebspartnerInnen sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielt.“

Highlights & Gewinner aus Österreich

Seit 30 Jahren würdigt Costa mit „Protagonisti del Mare“ das Engagement seiner VertriebspartnerInnen weltweit. Der Costa Global Summit vernetzt Vertrieb, ExpertInnen und die kreativen Köpfe hinter dem Produkt und macht die Welt von Costa Kreuzfahrten erlebbar. In diesem Jahr erwartete die Gäste im Rahmen des Events unter anderem kulinarische Genüsse von SterneköchInnen wie Bruno Barbieri, Hélène Darroze und Ángel León, Ausflüge in Marseille und Barcelona sowie Entertainment im Costa Style. Höhepunkt war die „Red Christmas Party“ am letzten Abend.

Die Gewinner aus Österreich sind:

Best Increase Agency: THV

Best Group Sales: Austrian Cruise Center

Best Regional Group Partner: kreuzfahren.at

Best Chain Retail: TUI

Over the Top: Eurotours International

