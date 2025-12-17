AIDA: Buchungsstart für Weltreise 2027 mit AIDAdiva

Die 144-tägige Weltreise mit der AIDAdiva führt in 27 Länder auf sechs Kontinenten und umfasst insgesamt 55 Hafenanläufe. Start- und Zielhafen ist Hamburg. Die Reise beginnt am 24. Oktober 2027 und endet am 16. März 2028. Der Einstiegspreis liegt bei 21.995 EUR pro Person im Premium Tarif.

Route und Reiseverlauf

Zu den fixen Bestandteilen der Weltreise zählen die Passage durch den Panama Kanal, vier Äquatorüberquerungen sowie die Fahrt rund um das Kap der Guten Hoffnung. Auch ein Abstecher zum Great Barrier Reef ist Teil der Route. Insgesamt sind elf Übernachtungen in ausgewählten Metropolen vorgesehen, darunter New York, San Francisco und Singapur. Erstmals auf einer AIDA Weltreise werden Panama City, Kailua Kona auf Hawaii sowie die australischen Häfen Brisbane, Airlie Beach und Townsville angelaufen.

Mehr Details zu den Zielen:

Nordamerika und Panama:

In den USA stehen unter anderem New York und Boston auf dem Programm, jeweils mit verlängerten Aufenthalten ohne Übernachtung an Bord. Panama City markiert einen weiteren Schwerpunkt der Reise. Neben dem Aufenthalt in der Stadt gehört die Durchfahrt des Panama Kanals zu den zentralen Etappen der Weltreise.

Australien, Hawaii und Südostasien:

Zum Jahreswechsel erreicht die AIDAdiva Sydney. Die Route durch Australien umfasst zusätzlich Brisbane, Airlie Beach, Townsville, Cairns und Darwin. In den USA werden mehrere Hawaii-Inseln angelaufen, darunter Oʻahu, Maui und Hawaii. Weitere Stationen in Südostasien sind Singapur und Bali.

Afrika und Südamerika:

Nach einer Übernachtung in Port Elizabeth folgt die Passage entlang des Kaps der Guten Hoffnung mit Ankunft in Kapstadt. In Südamerika zählt Rio de Janeiro zu den Höhepunkten der Reise, inklusive Aufenthalt während des Karnevals.

Schiff und Bordangebot

Die AIDAdiva wurde 2025 umfassend modernisiert. Das Schiff verfügt über großzügige Außenbereiche mit Sonnendeck und Pool, mehrere Restaurants, einen Spa-Bereich sowie Fitnessstudio und Sportdeck. Ergänzt wird das Angebot durch ein Entertainmentprogramm mit GastkünstlerInnen und LektorInnen. Die Crew begleitet die Reise über die gesamte Dauer von 144 Tagen. Die AIDA Weltreise 2027 mit der AIDAdiva ist ab sofort buchbar. (red)