"Warten aufs Christkind" am Graz Airport

Der Graz Airport veranstaltet am 24. Dezember 2025 von 09:00 bis 13:00 Uhr wieder die Aktion „Warten aufs Christkind“ für Kinder, Familien und interessierte BesucherInnen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet in der Abflughalle des Flughafens statt. Über freiwillige Spenden freut sich HELP4KIDS Austria, die vom Graz Airport anschließend aufgerundet werden.

Programm & Highlights

Für die kleinen BesucherInnen stehen Bastelstationen, eine Kinderbackstube sowie weihnachtliche Geschichten und Musik auf dem Programm. Außerdem gibt es einen Weihnachtsstand mit Punsch und Snacks.

Besondere Highlights sind die Flughafenführungen, die um 9:00, 10:00, 10:30 sowie 11:00 Uhr starten. Dort können Interessierte das Flughafenleben hautnah erleben – und vielleicht sogar das Christkind beim Landeanflug beobachten. Weitere Informationen zu den Führungen gibt es unter graz-airport.at/warten-aufs-christkind-2025 .

„‘Warten aufs Christkind‘ ist für viele bereits eine Tradition geworden“, erklären Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, Geschäftsführer des Graz Airport. „Wir freuen uns, Kindern, Familien und BesucherInnen auch heuer wieder ein stimmungsvolles Erlebnis vor Weihnachten zu bieten.“

Eckdaten im Überblick:

