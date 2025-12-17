| news | flughafen
"Warten aufs Christkind" am Graz Airport
Am 24. Dezember lädt der Graz Airport wieder mit Bastelstation, Kinderbackstube und Führungen zum traditionellen „Warten aufs Christkind“ ein.
Der Graz Airport veranstaltet am 24. Dezember 2025 von 09:00 bis 13:00 Uhr wieder die Aktion „Warten aufs Christkind“ für Kinder, Familien und interessierte BesucherInnen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet in der Abflughalle des Flughafens statt. Über freiwillige Spenden freut sich HELP4KIDS Austria, die vom Graz Airport anschließend aufgerundet werden.
Programm & Highlights
Für die kleinen BesucherInnen stehen Bastelstationen, eine Kinderbackstube sowie weihnachtliche Geschichten und Musik auf dem Programm. Außerdem gibt es einen Weihnachtsstand mit Punsch und Snacks.
Besondere Highlights sind die Flughafenführungen, die um 9:00, 10:00, 10:30 sowie 11:00 Uhr starten. Dort können Interessierte das Flughafenleben hautnah erleben – und vielleicht sogar das Christkind beim Landeanflug beobachten. Weitere Informationen zu den Führungen gibt es unter graz-airport.at/warten-aufs-christkind-2025 .
„‘Warten aufs Christkind‘ ist für viele bereits eine Tradition geworden“, erklären Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, Geschäftsführer des Graz Airport. „Wir freuen uns, Kindern, Familien und BesucherInnen auch heuer wieder ein stimmungsvolles Erlebnis vor Weihnachten zu bieten.“
Eckdaten im Überblick:
- Datum: 24. Dezember 2025
- Uhrzeit: 09:00 - 13:00 Uhr
- Location: Graz Airport, Abflughalle
(red)
graz, flughafen, flughafen graz, graz airport, weihnachten, christkind
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
17 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Austrian Airlines erweitert Sommerflugplan 2026
Austrian Airlines stockt den Sommerflugplan...
-
Flughafen Wien verzeichnet passagierstärksten November
Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete im November...
-
Salzburg Airport: Mit Sundor nach Tel Aviv
Sundor, Tochter der israelischen Fluglinie...
-
Austrian Airlines startet "Dubai-Deal" mit A320neo ab Wien
Austrian Airlines verbindet Wien ab...
-
Graz Airport testet neues Entry-Exit-System
Der Graz Airport hat den...