Austrian Airlines erweitert Sommerflugplan 2026

Der österreichische Home Carrier erweitert sein Flugangebot für das Reisejahr 2026: Insgesamt werden 490 zusätzliche Flüge für das Frühjahr, den Sommer und den Herbst 2026 zur Buchung freigegeben. Der Fokus liegt auf beliebten Urlaubszielen in Griechenland, Italien und Spanien sowie auf ausgewählten Destinationen in Nordeuropa.

Der Sommerflugplan 2026 gilt von 29. März bis 24. Oktober 2026. In diesem Zeitraum werden ab Wien 113 Kurz- und Mittelstreckenziele sowie 20 Langstreckendestinationen direkt bedient. Insgesamt umfasst das Sommerangebot 133 Destinationen, nach 127 im Sommer 2025.

Ausbau des Griechenland-Angebots

Das Griechenland-Portfolio von Austrian Airlines wird im Sommer 2026 um 148 zusätzliche Flüge erweitert. Insgesamt werden 21 Destinationen in Griechenland angeflogen. Besonders häufig bedient wird Kreta mit bis zu 19 Flügen pro Woche, davon 14 nach Heraklion und fünf nach Chania. Weitere Ziele sind unter anderem Rhodos, Korfu, Kos, Karpathos, Santorin, Kalamata, Lefkada, Zakynthos und Lemnos. Nach längerer Pause wird auch Mytilini auf Lesbos wieder ins Programm aufgenommen. An mehreren Destinationen werden die Vor- und Nachsaison verlängert.

Mehr Kapazitäten nach Italien und Spanien

Auch das Angebot nach Italien wird ausgebaut. Im Vergleich zum Vorjahr stehen 222 zusätzliche Flüge zur Verfügung. Insgesamt werden im Sommer 2026 zwölf italienische Destinationen angeflogen, darunter Rom, Florenz und Lamezia Terme. Sardinien bleibt ein stark nachgefragtes Ziel mit bis zu zehn wöchentlichen Flügen nach Olbia und Cagliari.

Für Spanien sind 120 zusätzliche Flüge vorgesehen. Austrian Airlines bedient im Sommer 2026 elf spanische Destinationen auf dem Festland und den Inseln. Neu im Flugplan sind Bilbao und Alicante. Die Kapazitäten nach Valencia und Barcelona werden erhöht.

Nordeuropäische Ziele im Sommerprogramm

Ergänzend zu den klassischen Mittelmeerzielen baut Austrian Airlines auch das Angebot zu nordeuropäischen Destinationen aus. Dazu zählen bis zu sieben wöchentliche Flüge nach Reykjavik, jeweils drei Flüge pro Woche nach Bergen und Edinburgh sowie Verbindungen nach Tromsø und auf die Lofoten.

Fluggutscheine im Angebot

Für das gesamte Streckennetz von Austrian Airlines sind weiterhin Fluggutscheine verfügbar. Diese können für alle angebotenen Flüge eingesetzt werden und sind unabhängig von Destination oder Reisezeitraum nutzbar.

Weitere Infos dazu unter: www.austrian-giftvoucher.vp-lhg.com (red)