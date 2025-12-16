Robinson Alpenrose Zürs startet Jubiläumssaison

Seit 25 Jahren ist der Club Teil des Robinson Portfolios und feiert das Bestehen während der gesamten Wintersaison mit regelmäßig stattfindenden Jubiläumsformaten. So wird in der laufenden Saison beispielsweise nun jeder Freitag als Jubiläumstag gestaltet. Im Mittelpunkt stehen Programmpunkte, die sich mit der Geschichte des Hauses, regionalen Bezügen und kulinarischen Angeboten befassen.

Jubiläumsfreitage mit festem Programm

Die wöchentlichen Jubiläumstage folgen einem einheitlichen Ablauf. Geplant sind unter anderem ein Sektfrühstück, ein Nachmittagsangebot mit regionalen Süßspeisen sowie ein abendlicher Aperitif mit musikalischer Begleitung. Den Abschluss bildet ein thematisch gestalteter Abend mit Showelementen im Barbereich.

Ein Bestandteil des kulinarischen Programms sind zwei Gerichte von Sternekoch Otto Koch, die im Rahmen des Buffets angeboten werden. Dabei handelt es sich um eine „Weißwurst von Meeresfrüchten“ sowie eine „Falsche Prinzregententorte“. Am 26. Dezember 2025 ist ein persönlicher Besuch von Otto Koch im Club vorgesehen, bei dem die Gerichte vor Ort zubereitet werden.

Standort und Ausstattung

Der Robinson Alpenrose Zürs befindet sich in Zürs am Arlberg und liegt direkt an den Skiliften des Skigebiets Arlberg. Der Club verfügt über 118 Zimmer im alpinen Stil. Zum Angebot zählen unter anderem ein WellFit-Spa-Bereich mit Sauna- und Badeeinrichtungen sowie der Roby Club mit Betreuung für Kinder ab drei Jahren.

Das Skigebiet Arlberg umfasst 305km Skipisten und 210km Geländeabfahrten, erschlossen durch 85 Lifte und Bergbahnen. Der Robinson Alpenrose Zürs ist damit Teil des größten Skigebiets im Robinson Portfolio. (red)