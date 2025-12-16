tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Dertour: Neue Korsikaflüge ab Wien im Sommer 2026


Air Corsica
Dertour Austria erweitert das Flugangebot ab Wien und bietet im Sommer 2026 neue Direktverbindungen nach Korsika an.

Ab Juni 2026 sind neue Direktflüge von Wien nach Korsika verfügbar: Dertour Austria kündigt Verbindungen nach Ajaccio und Bastia an, die mit Air Corsica und Austrian Airlines durchgeführt werden. Ziel ist eine verbesserte Anbindung der Mittelmeerinsel für Reisende aus Österreich. Die Direktflüge ergänzen das bestehende Flugangebot ab Wien und ermöglichen eine direkte Anreise ohne Umstieg.

Flüge im Überblick:

Air Corsica bietet ab Wien folgende Direktverbindungen an:

  • Sonntag: Wien–Ajaccio 15:20–16:50 Uhr / Ajaccio–Wien 08:05–09:35 Uhr
  • Mittwoch: Wien–Bastia 13:20–14:50 Uhr / Bastia–Wien 10:45–12:15 Uhr
  • Sonntag: Wien–Bastia 10:25–11:55 Uhr / Bastia–Wien 13:00–14:30 Uhr

Austrian Airlines fliegt im Sommer 2026 ebenfalls direkt nach Bastia:

  • Dienstag und Samstag: Wien–Bastia 08:05–09:40 Uhr / Bastia–Wien 10:30–12:05 Uhr 
Kombination mit Reiseangeboten

Die neuen Flugverbindungen sind ideal mit dem Programm von Dertour Austria kombinierbar. Dazu zählen unter anderem Badeurlaube sowie individuelle Mietwagenrundreisen. Korsika wird damit im Sommer 2026 mit mehreren wöchentlichen Direktflügen ab Wien bedient. (red) 

  dertour, flug, sommerflug, direktflug, korsika, air corsica, sommer 2026

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
16 Dezember 2025

16:16
Robinson Alpenrose Zürs startet Jubiläumssaison
15:48
Dertour: Neue Korsikaflüge ab Wien im Sommer 2026
14:23
Travelport kündigt CEO-Wechsel für April 2026 an
12:38
MSC Cruises: Buchungsstart für MSC World Atlantic 2027
11:10
Kneissl Touristik: ReiseleiterInnen-Treffen im Schloss Puchberg
10:52
Flughafen Wien verzeichnet passagierstärksten November
10:32
TUI Infodinner stellt Kroatien in den Mittelpunkt
10:24
Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis Ende März

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.