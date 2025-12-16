Dertour: Neue Korsikaflüge ab Wien im Sommer 2026

Ab Juni 2026 sind neue Direktflüge von Wien nach Korsika verfügbar: Dertour Austria kündigt Verbindungen nach Ajaccio und Bastia an, die mit Air Corsica und Austrian Airlines durchgeführt werden. Ziel ist eine verbesserte Anbindung der Mittelmeerinsel für Reisende aus Österreich. Die Direktflüge ergänzen das bestehende Flugangebot ab Wien und ermöglichen eine direkte Anreise ohne Umstieg.

Flüge im Überblick:

Air Corsica bietet ab Wien folgende Direktverbindungen an:

Sonntag: Wien–Ajaccio 15:20–16:50 Uhr / Ajaccio–Wien 08:05–09:35 Uhr

Mittwoch: Wien–Bastia 13:20–14:50 Uhr / Bastia–Wien 10:45–12:15 Uhr

Sonntag: Wien–Bastia 10:25–11:55 Uhr / Bastia–Wien 13:00–14:30 Uhr

Austrian Airlines fliegt im Sommer 2026 ebenfalls direkt nach Bastia:

Dienstag und Samstag: Wien–Bastia 08:05–09:40 Uhr / Bastia–Wien 10:30–12:05 Uhr

Kombination mit Reiseangeboten

Die neuen Flugverbindungen sind ideal mit dem Programm von Dertour Austria kombinierbar. Dazu zählen unter anderem Badeurlaube sowie individuelle Mietwagenrundreisen. Korsika wird damit im Sommer 2026 mit mehreren wöchentlichen Direktflügen ab Wien bedient. (red)