Dertour: Neue Korsikaflüge ab Wien im Sommer 2026
Dertour Austria erweitert das Flugangebot ab Wien und bietet im Sommer 2026 neue Direktverbindungen nach Korsika an.
Ab Juni 2026 sind neue Direktflüge von Wien nach Korsika verfügbar: Dertour Austria kündigt Verbindungen nach Ajaccio und Bastia an, die mit Air Corsica und Austrian Airlines durchgeführt werden. Ziel ist eine verbesserte Anbindung der Mittelmeerinsel für Reisende aus Österreich. Die Direktflüge ergänzen das bestehende Flugangebot ab Wien und ermöglichen eine direkte Anreise ohne Umstieg.
Flüge im Überblick:
Air Corsica bietet ab Wien folgende Direktverbindungen an:
- Sonntag: Wien–Ajaccio 15:20–16:50 Uhr / Ajaccio–Wien 08:05–09:35 Uhr
- Mittwoch: Wien–Bastia 13:20–14:50 Uhr / Bastia–Wien 10:45–12:15 Uhr
- Sonntag: Wien–Bastia 10:25–11:55 Uhr / Bastia–Wien 13:00–14:30 Uhr
Austrian Airlines fliegt im Sommer 2026 ebenfalls direkt nach Bastia:
- Dienstag und Samstag: Wien–Bastia 08:05–09:40 Uhr / Bastia–Wien 10:30–12:05 Uhr
Kombination mit Reiseangeboten
Die neuen Flugverbindungen sind ideal mit dem Programm von Dertour Austria kombinierbar. Dazu zählen unter anderem Badeurlaube sowie individuelle Mietwagenrundreisen. Korsika wird damit im Sommer 2026 mit mehreren wöchentlichen Direktflügen ab Wien bedient. (red)
