Travelport kündigt CEO-Wechsel für April 2026 an


Foto: Astock Productions / www.shutterstock.com
Greg Webb tritt zum 31. März 2026 als CEO von Travelport zurück. John Mangelaars übernimmt die Position ab dem 1. April 2026.

Der britischer Anbieter von Multi-Source-Content für Reisebuchungen, kündigte gestern einen Führungswechsel an: Greg Webb, CEO seit 2019, zieht sich zum 31. März 2026 aus dem operativen Geschäft zurück, bleibt aber Mitglied des Verwaltungsrats. John Mangelaars, derzeit Chief Operating Officer (COO) und stellvertretender CEO, wird ab dem 1. April 2026 die Leitung des Unternehmens übernehmen.

Greg Webb verabschiedet sich 

Unter Greg Webb modernisierte Travelport die Technologieplattform, entwickelte Travelport Plus weiter und baute die Beziehungen zu Reisebüro-KundInnen und Leistungsträgern aus. Webb führte das Unternehmen durch die Pandemie und erhielt 2023 die Auszeichnung als europäischer CEO des Jahres in der Reisetechnologiebranche. John Swainson, Vorstandsvorsitzender von Travelport, dankte Webb für seine Verdienste und betonte die Erfolge während seiner Amtszeit.

Neuer CEO John Mangelaars

John Mangelaars kam Ende September 2025 zu Travelport mit dem Auftrag, Skalierung, Stabilität und Innovation voranzutreiben. Zuvor war er CEO von Skyscanner sowie CEO von Travix International und bekleidete Führungspositionen bei Microsoft. Mangelaars verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen in der globalen Technologie- und Reisebranche, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich.

Mangelaars erklärte, er fühle sich geehrt, die Rolle des CEO zu übernehmen, und wolle die Mission von Travelport fortsetzen, den Reiseeinzelhandel durch intelligentere, vernetzte und effizientere Lösungen zu stärken. (Red) 

