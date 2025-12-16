| news | technologie » karriere
Travelport kündigt CEO-Wechsel für April 2026 an
Greg Webb tritt zum 31. März 2026 als CEO von Travelport zurück. John Mangelaars übernimmt die Position ab dem 1. April 2026.
Der britischer Anbieter von Multi-Source-Content für Reisebuchungen, kündigte gestern einen Führungswechsel an: Greg Webb, CEO seit 2019, zieht sich zum 31. März 2026 aus dem operativen Geschäft zurück, bleibt aber Mitglied des Verwaltungsrats. John Mangelaars, derzeit Chief Operating Officer (COO) und stellvertretender CEO, wird ab dem 1. April 2026 die Leitung des Unternehmens übernehmen.
Greg Webb verabschiedet sich
Unter Greg Webb modernisierte Travelport die Technologieplattform, entwickelte Travelport Plus weiter und baute die Beziehungen zu Reisebüro-KundInnen und Leistungsträgern aus. Webb führte das Unternehmen durch die Pandemie und erhielt 2023 die Auszeichnung als europäischer CEO des Jahres in der Reisetechnologiebranche. John Swainson, Vorstandsvorsitzender von Travelport, dankte Webb für seine Verdienste und betonte die Erfolge während seiner Amtszeit.
Neuer CEO John Mangelaars
John Mangelaars kam Ende September 2025 zu Travelport mit dem Auftrag, Skalierung, Stabilität und Innovation voranzutreiben. Zuvor war er CEO von Skyscanner sowie CEO von Travix International und bekleidete Führungspositionen bei Microsoft. Mangelaars verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen in der globalen Technologie- und Reisebranche, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich.
Mangelaars erklärte, er fühle sich geehrt, die Rolle des CEO zu übernehmen, und wolle die Mission von Travelport fortsetzen, den Reiseeinzelhandel durch intelligentere, vernetzte und effizientere Lösungen zu stärken. (Red)
travelport, gds, greg webb, ceo, führung, wechsel, reisebuchung, john mangelaars, führungswechsel
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
16 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Elisabeth Schmidinger-Schott startet als Unternehmensberaterin
Nach mehr als 30 Jahren...
-
A3M mit aktualisierter Version der Risk Map
Das auf Frühwarnung spezialisierte Unternehmen...
-
Neue Chefs für SunExpress und Eurowings
Max Kownatzki, CEO von SunExpress,...
-
Verkehrsbuero ist Lehrbetrieb des Jahres 2025
Das Verkehrsbuero wurde von der...
-
Alexandra Hailzl ist neue Vorständin der Europäischen Reiseversicherung
Ab 1. Dezember 2025 übernimmt...